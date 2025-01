Wicked: il set LEGO Benvenuti nella Città di Smeraldo in offerta su Amazon

Il set LEGO Wicked Benvenuti nella Città di Smeraldo è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 88,99€ con uno sconto dell'11% sul prezzo consigliato indicato (99,99€). I dettagli relativi set in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO Wicked Benvenuti nella Città di Smeraldo è venduto e spedito da Amazon.

LEGO Wicked: un viaggio nella Città di Smeraldo che prende vita mattone dopo mattone

Cosa accade quando il fascino intramontabile di Wicked incontra l'universo creativo di LEGO? Nasce un'esperienza unica: il set LEGO Wicked Benvenuti nella Città di Smeraldo. Questo modello da collezione trasporta grandi e piccoli nel cuore di una delle ambientazioni più iconiche del musical, offrendo l'opportunità di ricostruire ogni dettaglio con straordinaria fedeltà. Dalla torre a tre piani alla mongolfiera del Mago, ogni elemento è progettato per catturare la magia della storia e alimentare l'immaginazione dei fan di tutte le età.

Pensato per costruttori dai 9 anni in su, questo set è un invito a esplorare il mondo di Wicked in modo interattivo. Grazie alle minifigure di Glinda, Elphaba, il Mago e altri personaggi amati, è possibile ricreare scene memorabili o inventare nuove avventure nella Città di Smeraldo. Completo di dettagli iconici come il Grimmerie, la gigantesca testa parlante del Mago e il carretto del caffè, il set è un'esperienza di costruzione affascinante e un'aggiunta imperdibile per ogni collezionista o appassionato di storie senza tempo.