Wicked, Ariana Grande sulle ipotesi che Glinda sia un personaggio queer: "Si capirà meglio nel secondo film"

Ariana Grande ha parlato del personaggio di Glinda che ha interpretato nel film Wicked, commentando le ipotesi che sia queer.

Questo dettaglio della protagonista dell'adattamento cinematografico del popolare musical sembra verrà affrontato più apertamente nel secondo capitolo, intitolato For Good, in arrivo nelle sale nel novembre 2025.

La strega Glinda di Wicked è queer?

Intervistata da Gay Times, Ariana Grande ha dichiarato che Glinda 'potrebbe nascondere un po' la sua sessualità'.

La protagonista di Wicked aveva inoltre parlato del legame del personaggio con Elphaba, interpretata da Cynthia Erivo, spiegando: "Non si può mai sapere. Concediamo un po' di tempo. Voglio dire, è semplicemente un vero amore e penso che vada oltre la sessualità. C'è una profonda sicurezza tra di loro ed è per questo motivo che probabilmente gli spettatori fanno il tifo per la coppia".

Glinda insieme a Elphaba

Ariana, rispondendo alle domande di Variety, è ora ritornata sull'argomento: "Penso che Glinda sia una persona che ama così tanto e credo che vada oltre il genere, che ritengo sia un tema comune a Oz. Penso inoltre ai modi in cui ama così tanto Elphaba e a quel perdono e quell'amore incondizionato che condividono". La star della musica ha quindi concluso: "Penso che si amino. Lo so, sì, è platonico".

La protagonista di Wicked ha tuttavia anticipato: "Ne parleremo maggiormente in profondità nel secondo film".

L'origine del titolo del nuovo capitolo

Le protagoniste di Wicked sono Glinda e Elphaba, destinata a diventare la strega dell'Ovest, molti anni prima dell'arrivo di Dorothy nel regno di Oz. Nel primo film le due protagoniste trascorrevano insieme del tempo alla Shiz University, dove condividevano una stanza e diventavano poi migliori amiche.

Nella continuazione della storia Elphaba sarà in controllo dei suoi poteri, come mostrato negli ultimi minuti di Wicked, ed è diventata una nemica dello stato per decisione del Mago di Oz (Goldblum) e di Madame Morrible (Michelle Yeoh), situazione che la porterà a diventare la famigerata strega dell'Ovest.

Il titolo del sequel è ispirato a una canzone che si sentirà nel film e dedicata al modo in cui è cambiata l'amicizia tra le due protagoniste.