Wicked, il regista parla dei camei a sorpresa: "Avevamo un giorno per girarli"

Attenzione! La storia che segue contiene importanti spoiler su Wicked.

Un giorno. Questo è il tempo che i registi di Wicked hanno avuto per girare i camei per la scena "One Short Day" nel film basato sull'omonimo musical di Broadway.

Nel film, quando Glinda (Ariana Grande) ed Elphaba (Cynthia Erivo) si recano nella Città di Smeraldo per incontrare il Mago (Jeff Goldblum), assistono a uno spettacolo teatrale sulla storia di Oz. A quel punto, le interpreti originali di Broadway Kristin Chenoweth e Idina Menzel, che nel musical interpretavano rispettivamente Glinda ed Elphaba, appaiono per accompagnare gli spettatori nella vivace storia della città.

Il racconto del regista

"Non esisteva un mondo in cui non le avremmo invitate a partecipare", ha dichiarato il regista Jon M. Chu a The Hollywood Reporter. "La domanda che ci siamo posti è stata: come e quanto sono disposte a partecipare e quanto la storia stessa può reggere? Perché sono persone così iconiche e particolarmente adatte a questi ruoli".

Wicked: Cynthia Erivo e Ariana Grande si tengono per mano in una scena

Prosegue: "È stata come una mania. Abbiamo detto: 'Rendiamole le più grandi star di Oz. Facciamo in modo che siano le leggende iconiche di Oz nello spettacolo teatrale e che presentino la storia di Oz. Sarebbero le donne sagge di Oz'. Sembrava avere senso. E il compositore Steven Schwartz - potrebbe essere stato lui a ricordarlo - ha detto: 'So esattamente come farlo', perché avevamo bisogno di informazioni sulla storia di Oz, e farle raccontare a loro sarebbe stato più significativo".

Chu spiega che hanno avuto un solo giorno per girare questa sequenza dopo aver portato di nascosto Menzel e Chenoweth a Londra. "Avevamo una notte intera, dalle 19 alle 6 del mattino, una notte di pioggia. Il momento in cui hanno cantato le canzoni e hanno avuto i loro momenti iconici è stato bellissimo. Credo sia stato davvero curativo per tutti".

"Ari ha pianto per tutto il tempo. Cynthia ha pianto per tutto il tempo. C'era molto amore sul set quel giorno. E quindi sono molto grato che siano venute. Non sono stato coinvolto nella definizione dell'accordo. Non ho idea di cosa sia stato necessario per portarle lì. Sapevo solo che erano pronte e disponibili. Avevamo solo un giorno per farlo".

Nella sequenza compaiono altri due camei. Winnie Holzman, che ha scritto il libro del musical Wicked, appare come residente della Città di Smeraldo. Schwartz appare al palazzo e annuncia: "Il Mago vi vedrà ora!".

Wicked, che racconta la storia delle giovani che sarebbero diventate la Strega Cattiva dell'Ovest e di Glinda la Buona, è interpretato anche da Michelle Yeoh nel ruolo di Madame Morrible, Jonathan Bailey nel ruolo di Fiyero, Marissa Bode nel ruolo di Nessarose, Keala Settle nel ruolo di Miss Coddle e Bowen Yang nel ruolo di Pfannee.