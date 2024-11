Wicked, il regista anticipa il secondo film: "La prima parte è sulle scelte, la seconda sulle conseguenze"

Il materiale narrativo e tanto e ricco, così il regista Jon M. Chu ha deciso di dividere Wicked in due parti. mentre la prima, uscita giovedì 21 novembre, ha debuttato in terza posizione al botteghino italiano, per vedere la seconda ci sarà da attendere un anno esatto. Ma Chu ha fornito qualche dettaglio su ciò che ci attende nel seguito delle avventure di Elphaba e Glinda.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler sulla trama di Wicked non proseguite nella lettura di questa news

L'arrivo di Ariana Grande in una bolla

"Se la prima parte è sulle scelte, la seconda parla delle conseguenze" ha detto Jon M. Chu a Entertainment Weekly, anticipando che il secondo film conterrà il secondo atto del musical, oltre a nuovo materiale narrativo e nuove canzoni. "Le scelte sono difficili da fare, ma quando le fai, a volte il risultato non è quello che ti aspetti. Può condannarti alla solitudine, può essere difficile."

Cosa accade a Oz

Come anticipa la nostra recensione di Wicked, la prima parte racconta l'arrivo di Elphaba (Cynthia Erivo) all'Università di Shiz e il suo viaggio alla scoperta di ciò che si cela dietro la figura del Mago di Oz (Jeff Goldblum), ma anche la presa di coscienza dei suoi incredibili poteri. Wicked Parte 2 riprenderà là dove si ferma il primo film, con Elphaba in fuga, mentre il Mago e Madame Morrible (Michelle Yeoh) continuano a demonizzarla diffondendo bugie su di lei. Per quanto riguarda Glinda (Ariana Grande), ha scelto di non andare con Elphaba, quindi cosa c'è in serbo per lei? Lei e Fiyero (Jonathan Bailey) si sposeranno davvero? E che impatto avrà la scomparsa di Elphaba sulla sorella Nessarose (Marissa Bode) e su Boq (Ethan Slater)?

Glinda e l'orrido cappello da strega

"Nel secondo film ci sarà molta riflessione. I personaggi si chiederanno se hanno preso la decisione giusta?" anticipa john M. Chu.

Mentre il secondo atto del musical Wicked è noto per essere più cupo rispetto alla prima metà, il regista rassicura gli spettatori confermando che ci saranno ancora momenti di leggerezza e gioia nel secondo film: "La leggerezza non manca, ci sono molte parti divertenti. Non ce ne siamo dimenticati, ma c'è una maturità che deriva dagli eventi del primo film. Il secondo film farà davvero leva su quei sentimenti."