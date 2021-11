Wicked: la petizione per tenere James Corden fuori dal film super la 25.000 firme

dopo una lunga attesa, l'adattamento di Wicked è finalmente in fase di sviluppo e sono state annunciate le protagoniste femminili del musical: Cynthia Erivo e Ariana Grande. Seguendo il detto 'Meglio prevenire che curare', i fan hanno lanciato una petizione per chiedere che James Corden non venga scritturato, petizione che ha superato le 25.000 firme in poche ore.

Locandina di James Corden

Wicked, rilettura de Il mago di Oz dal punto di vista delle streghe, è stato in fase di sviluppo dal 2004. Adesso Universal ha affidato il compito di dirigere l'adattamento al regista di In The Heights e Crazy and Rich Jon M. Chu.

Sebbene in molti approvino le scelte di casting, inclusa la scelta di Cynhtia Erivo per il ruolo di Elphaba, c'è un attore che i fan sono apparentemente determinati a tenere fuori da Wicked: James Corden. Una petizione su Change.org è stata creata con uno scopo molto semplice: impedire al comico e presentatore di Late Night di essere coinvolto nel film. La descrizione della petizione, creata da Mikel Miller, recita semplicemente "James Corden non dovrebbe in alcun modo essere coinvolto nella produzione del film Wicked". Nel momento in cui scriviamo, la petizione ha raccolto oltre 25.000 firme.

The Prom, i social contro James Corden: "Ruolo rubato ad un membro della comunità LGBT"

Negli ultimi anni James Corden è apparso in vari musical, tra questi Cats, The Prom e Cenerentola, tutti ampiamente stroncati dalla critica. In particolare, Cats è stato ritenuto uno dei peggiori film usciti negli ultimi dieci anni grazie all'inquietante CGI e alla storia quasi incomprensibile. I fan di Wicked, uno dei musical più popolari di Broadway, ci tengono a preservare l'esito dell'adattamento e si sono dunque mossi per tempo.