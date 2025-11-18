Wicked - Parte 2, ecco chi interpreta Dorothy nel film tratto dal musical

L'arrivo di Wicked - Parte 2 nelle sale di tutto il mondo ha svelato in modo definitivo l'identità dell'interprete di Dorothy Gale.

Il personaggio è diventato iconico grazie all'interpretazione di Judy Garland nel film cult diretto nel 1939 da Victor Fleming.

Chi interpreta Dorothy

La storia portata sul grande schermo dal regista Jon M. Chu con Wicked - Parte 2 (di cui potete leggere la nostra recensione, il secondo film tratto dal musical di Broadway, continuerà a seguire quanto accade a Elphaba (Cynthia Erivo), considerata la malvagia Strega dell'Ovest, e di Glinda (Ariana Grande).

Nel lungometraggio ci sarà più di un'apparizione, seppur solo di spalle, di Dorothy Gale, la giovane che ha un ruolo importante nella storia del regno di Oz e che compie un viaggio insieme allo Spaventapasseri, il Leone codardo e il Taglialegna di latta. Il ruolo della ragazza, che 'sconfigge' la perfida strega e va dal Mago di Oz, è stato affidato all'attrice britannica Bethany Weaver.

Cynthia Erivo, parlando della presenza di Dorothy nella trama, ha spiegato di essere d'accordo sul fatto che non sia una presenza centrale: "Penso sia una cosa talmente meravigliosa da fare perché tutti possono mantenere nella propria mente la Dorothy che conoscono". Ariana Grande ha invece scherzato dicendo che ha apprezzato come Glinda sia un po' 'cattiva' con la ragazza: "Accadono molte cose e non ha realmente il tempo di affrontare questa cosa. Poteva dirle di prendere il treno! Ma non l'ha fatto. Quello è un po' losco, Glinda! Quindi mi sono concentrata sul fatto che Glinda, in un certo senso, fosse un po' infastidita non appena doveva avere a che fare con Dorothy".

Gli interpreti del film

Nel cast di Wicked: For Good ci sono inoltre Jonathan Bailey che interpreta l'affascinante Fiyero, Ethan Slater che è lo studente altruista Boq, Marissa Bode nei panni di Nessarose (sorella di Elphaba), e Jeff Goldblum che ha portato sul grande schermo l'iconico ruolo del Mago di Oz.

Wicked: For Good, una scena del film

Nel secondo film, che è stato accolto da reazioni molto positive, Elphaba sarà in controllo dei suoi poteri ed è diventata una nemica dello stato per decisione del Mago di Oz (Goldblum) e di Madame Morrible (Michelle Yeoh), situazione che la porterà a diventare la famigerata strega dell'Ovest.

Il titolo originale, Wicked: For Good, è ispirato a una canzone che si sentirà nel film e dedicata al modo in cui è cambiata l'amicizia tra le due protagoniste.