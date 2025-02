Wicked, Lin-Manuel Miranda spiega perché non è stato contattato per un ruolo nel musical

L'attore e compositore era stato coinvolto nel precedente film di Jon M. Chu, In the Heights, ma non nell'ultimo successo della Universal

Lin-Manuel Miranda ha recentemente spiegato perché non è stato scritturato in Wicked. Dopo aver scritto e interpretato Hamilton, aver composto le canzoni di Oceania e Encanto per la Disney e il suo coinvolgimento nell'adattamento cinematografico del suo musical In the Heights, Miranda è da tempo in prima linea nel mondo dei musical.

Proprio In the Heights era stato diretto da Jon M. Chu, che ha diretto anche Wicked e sarà dietro la macchina da presa anche del sequel, Wicked: For Good. Nonostante il legame tra Miranda e Chu con i musical, l'attore e compositore non è stato contattato per entrare a far parte del cast di Wicked.

Durante la sua ultima ospitata al Late Show with Stephen Colbert, Miranda ha rivelato che desiderava interpretare il personaggio che chiede a Glinda (Ariana Grande-Butera): "È vero che eri sua amica?". L'attore ha parlato di come questa battuta dia il via alla storia del musical e sia spesso pronunciata con grande emozione durante le produzioni dal vivo di Wicked.

Wicked: un primo piano di Cynthia Erivo e Ariana Grande

Anche se ha espresso il suo interesse a Chu, Miranda alla fine non è stato scritturato perché la sua presenza avrebbe probabilmente distratto troppo il pubblico. Si è poi complimentato con Kirsty Anne Shaw, che è stata invece scritturata per il ruolo.

Hamilton: un'immagine di Lin-Manuel Miranda

"La mia battuta preferita dello spettacolo è nel numero di apertura, quando un Munchkin esce e dice: 'È vero che eri suo amica?'. Se avete visto una produzione dal vivo di Wicked, a volte ci mettono davvero del pepe quando pronunciano questa battuta. È il punto di partenza della storia. Volevo davvero essere io a pronunciare quella battuta, ma non ho avuto la parte. Avrebbe forse distratto troppo. La giovane donna che la fa nel film è fantastica. La fa con grande serietà".

Se Miranda fosse stato ingaggiato nel film di Wicked nel ruolo del suddetto Munchkin, sarebbe stato uno dei primi personaggi a comparire in scena. La sua apparizione sarebbe avvenuta prima della presentazione di Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba e anche prima della comparsa di Jonathan Bailey nel ruolo di Fiyero. Data la sua riconoscibilità per gli appassionati di musical ma anche per il pubblico generico, un cameo di Miranda avrebbe potuto distrarre in qualsiasi momento del film.