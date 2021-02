Wicked: Jon M. Chu alla regia del film tratto dal musical

Wicked, il film tratto dal musical di Broadway, avrà alla regia Jon M. Chu, già dietro la macchina da presa di In the Heights, tratto dallo spettacolo creato da Lin Manuel-Miranda.

La versione cinematografica della storia che ha conquistato gli spettatori a teatro sarà prodotta da Universal in collaborazione con Marc Platt.

La sceneggiatura di Wicked è stata firmata da Winnie Holzman che si è ispirata al romanzo scritto da Gregory Maguire e ha collaborato con il compositore e autore dei testi del musical Stephen Schwartz.

Il regista Jon M. Chu ha recentemente portato al successo anche Crazy Rich, uno dei successi ai box office delle ultime stagioni cinematografiche.

Il progetto cinematografico, rispetto al musical da cui è tratto, dovrebbe includere due nuove canzoni e, per ora, non sono stati rivelati i nomi delle star coinvolte nel cast.

Wicked si ispira agli eventi raccontati in Il mago di Oz, il romanzo scritto nel 1900 da L. Frank Baum, dando però spazio alla prospettiva sulla storia delle streghe del magico regno. Il musical ha incassato oltre 1.3 miliardi di dollari nel corso degli ultimi 15 anni a Broadway.