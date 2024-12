Wicked sta per arrivare in digitale negli USA, ecco la data di uscita

Wicked, il film targato Universal tratto dal musical di Broadway, arriverà presto in formato digitale sul mercato americano.

Negli Stati Uniti, infatti, sarà disponibile per la visione nelle case a partire dal 31 dicembre, 40 giorni dopo il debutto nelle sale.

L'arrivo di Wicked in digitale

Attualmente Wicked ha superato quota 400 milioni di dollari incassati in America, stabilendo numerosi record per un progetto tratto da uno spettacolo teatrale.

Il film diretto da Jon M. Chu con star le attrici Cynthia Erivo e Ariana Grande sarà poi messo in vendita in formato DVD, Blu-Ray e 4K UHD dal 4 febbraio 2025.

Ariana nel ruolo di Glinda

Nell'attesa delle copie fisiche, Wicked in digitale proporrà anche il film in versione karaoke, uno speciale della durata di 40 minuti dedicato alla realizzazione dell'adattamento per il grande schermo, e alcune scene estese e tagliate dal montaggio finale.

Tra le sequenze annunciate ci sono le seguenti:

Pfannee & Shen incontrano Glinda

Di nuovo insieme alla Shiz University, Glinda, Pfannee e Shen ricordano il proprio passato eseguendo un numero musicale

La Shiz Gazette presenta Fiyero

Dopo la notizia che il Principe Fiyero sta per arrivare si diffonde l'entusiasmo a Shiz

Toss Toss

Glinda insegna a Elphaba l'arte di Toss Toss, con dei risultati non convincenti

Elphaba e Fiyero nella foresta

Il rapporto tra Elphaba e Fiyero prende una svolta mentre si occupano di un cucciolo di leone perduto

La promessa di Elphaba

Elphaba promette a Glinda che entrambe sperano di rafforzare la propria amicizia

L'addio al binario del treno

Glinda, Madame Morrible e il governatore Thropp si ritrovano per salutare Elphaba in partenza per la Città Smeraldo

Boq ed Elphaba parlano

Elphaba sfida Boq ad affrontare la verità sui suoi sentimenti per Nessa Rose, ma lei è in difficoltà nel fare lo stesso quando si tratta di Fiyero

Il viaggio in treno verso la Città di Smeraldo

Glinda ed Elphaba espandono il proprio mondo compiendo un lussuoso viaggio in treno verso la Città di Smeraldo

Nella Città di Smeraldo

Le strade della Città di Smeraldo fanno avvicinare ulteriormente Glinda ed Elphaba all'incontro con il Mago

L'inseguimento con le scimmie del palazzo

Elphaba e Glinda corrono attraverso un folle labirinto di scimmie alate determinate a sconfiggerle.

Wicked, intervista a Michelle Yeoh: "La gentilezza è un superpotere, dovremmo usarla di più"

Tra gli extra ci sono inoltre lo speciale Welcome to Shiz che mostra il lavoro compiuto dai costumisti e dagli scenografi per portaqre in vita il mondo legato al regno di Oz, un approfondimento intitolato A Wicked Legacy in cui il cast e la troupe condividono i loro ricordi legati al musical e al lavoro sul set del film, e The Wonderful Wizard che rivela i segreti degli spazi ideati per portare in vita il regno di Oz.

Non mancano inoltre il commento al film del regista Jon M. Chu e quello delle star Cynthia Erivo e Ariana Grande.