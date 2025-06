Wicked: For Good, Elphaba e Glinda sono pronte a lottare nel primo trailer del film

Arriverà a novembre nei cinema di tutto il mondo Wicked: For Good, la seconda parte dell'adattamento cinematografico del popolare musical di Broadway. Nell'attesa online è stato condiviso il primo trailer che mostra Ariana Grande e Cynthia Erivo di nuovo nei ruoli di Glinda ed Elphaba.

Wicked ha incassato oltre 729 milioni di dollari ai box office e Universal Pictures ha iniziato la sua campagna promozionale nel tentativo di replicare il successo economico e di critica, puntando di nuovo a ottenere prestigiose nomination agli Oscar.

Il ritorno di Elphaba e Glinda

Jon M. Chu ha diretto i due film che raccontano la storia di Elphaba (Cynthia Erivo), incompresa a causa del colore della sua pelle e impegnata a scoprire il proprio vero potere, e Glinda (Ariana Grande), la sua compagna di studi popolare e ambiziosa, ma dal cuore buono.

Nel trailer condiviso online si assiste a quello che accade dopo che Elphaba è stata proclamata pericolosa e malvagia dal Mago di Oz. Glinda cerca di aiutare l'amica, mentre si assiste a ritorni, fughe, matrimoni, si fa riferimento a Dorothy e all'amicizia che unisce le due protagoniste.

Ecco il video:

Nel cast di Wicked: For Good ci sono poi l'attrice premio Oscar Michelle Yeoh nella parte di Madame Morrible, responsabile della Shiz University, Jonathan Bailey che interpreta l'affascinante Fiyero, Ethan Slater che è lo studente altruista Boq, Marissa Bode nei panni di Nessarose (sorella di Elphaba), e Jeff Goldblum che ha portato sul grande schermo l'iconico ruolo del Mago di Oz.

Il nuovo film

Le protagoniste della storia sono Glinda e Elphaba, destinata a diventare la strega dell'Ovest, molti anni prima dell'arrivo di Dorothy nel regno di Oz. Nel primo film le due protagoniste trascorrevano insieme del tempo alla Shiz University, dove condividevano una stanza e diventavano poi migliori amiche.

Nel secondo film Elphaba sarà in controllo dei suoi poteri, come mostrato negli ultimi minuti di Wicked, ed è diventata una nemica dello stato per decisione del Mago di Oz (Goldblum) e di Madame Morrible (Michelle Yeoh), situazione che la porterà a diventare la famigerata strega dell'Ovest.

Il titolo Wicked: For Good è ispirato a una canzone che si sentirà nel film e dedicata al modo in cui è cambiata l'amicizia tra le due protagoniste.