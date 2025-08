Wicked: For Good, Ariana Grande e Cynthia Erivo sono di nuovo Glinda ed Elphaba nel video dietro le quinte

Cynthia Erivo e Ariana Grande ritorneranno nel ruolo di Elphaba e Glinda sul grande schermo in occasione di Wicked: For Good, il secondo film tratto dal popolare musical di Broadway.

Online sono ora stati svelati un video dietro le quinte e due poster che ritraggono le due protagoniste dell'atteso lungometraggio.

Il dietro le quinte di Wicked: For Good

Nel video che regala qualche immagine dal set di Wicked: For Good, che verrà distribuito nei cinema in 3 versioni, l'attrice Cynthia Erivo spiega che i due personaggi principali saranno alle prese con una nuova situazione e ancora più poteri.

Ariana Grande, inoltre, ricorda che molto è cambiato rispetto a quanto mostrato nel primo film.

Il regista Jon M. Chu, invece, sottolinea che Glinda ed Elphaba scopriranno le conseguenze delle scelte che hanno preso.

Cynthia ha successivamente dichiarato di essere convinta che il legame tra le due giovani non si può spezzare, ma la loro amicizia sarà messa alla prova.

Il video anticipa poi delle spettacolari sequenze e il dietro le quinte della creazione dell'universo del Mago di Oz, mostrando anche qualche scena in cui appaiono Dorothy e gli amici con cui compie il suo percorso.

Gli interpreti del film

Nel cast di Wicked: For Good ci sono poi l'attrice premio Oscar Michelle Yeoh nella parte di Madame Morrible, responsabile della Shiz University, Jonathan Bailey che interpreta l'affascinante Fiyero, Ethan Slater che è lo studente altruista Boq, Marissa Bode nei panni di Nessarose (sorella di Elphaba), e Jeff Goldblum che ha portato sul grande schermo l'iconico ruolo del Mago di Oz.

Nel secondo film Elphaba sarà in controllo dei suoi poteri, come mostrato negli ultimi minuti di Wicked, ed è diventata una nemica dello stato per decisione del Mago di Oz (Goldblum) e di Madame Morrible (Michelle Yeoh), situazione che la porterà a diventare la famigerata strega dell'Ovest.

Il titolo Wicked: For Good è ispirato a una canzone che si sentirà nel film e dedicata al modo in cui è cambiata l'amicizia tra le due protagoniste.

Ecco i poster che ritraggono Cynthia Erivo e Ariana Grande:

Wicked: For Good, il poster di Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba