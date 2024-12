Wicked: For Good conterrà una canzone originale realizzata con la collaborazione di Cynthia Erivo

Wicked: For Good, la parte 2 dell'adattamento cinematografico del musical di Broadway, arriverà nelle sale cinematografiche nel 2025 e Cynthia Erivo, in un podcast di Variety, ha parlato di una canzone inedita che sarà presente nel film.

L'attrice ha infatti svelato di aver contribuito in modo attivo alla composizione di uno dei brani dell'atteso lungometraggio.

Una delle canzoni originali di Wicked: Parte 2

Cynthia Erivo ha lavorato a stretto contatto con il compositore Stephen Schwartz per creare un brano originale cantato da Elphaba in Wicked: For Good.

Erivo in Wicked

L'attrice ha spiegato: "Ho collaborato a una delle nuove canzoni, per me è così speciale. Quando l'abbiamo girata, l'intera troupe era in lacrime".

L'interprete della strega ha aggiunto: "Spero che gli spettatori siano pronti: è una canzone che parla al cuore di chi è Elphaba".

Wicked, da Broadway al grande schermo: dietro le quinte del musical più atteso

La seconda parte di Wicked, diretta da Jon M. Chu, sarà inoltre meno 'leggera' rispetto al film campione di incassi attualmente in sala: "Ci immergiamo più in profondità nelle conseguenze delle scelte prese dai personaggi. La storia è più ricca e la posta in gioco è più alta".

For Good avrà quindi un'atmosfera molto diversa: "Non è semplicemente una continuazione, è una trasformazione".

Dei personaggi complessi

Parlando dei protagonisti del film, Erivo ha quindi aggiunto: "Elphaba non è malvagia. Nessuno dei personaggi è puramente buono e cattivo. Hanno dei difetti, sono complessi e humani. Questa storia ci chiede di riconsiderare le etichette che mettiamo sugli altri e noi stessi. Si tratta di empatia e comprensione. Il mondo ne ha più bisogno attualmente".