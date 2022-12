Wicked: Ethan Slater entra nel cast dei film tratti dal musical

Il cast di Wicked, l'adattamento cinematografico del celebre musical, avrà nel suo cast anche l'attore Ethan Slater, recentemente nominato ai Tony grazie allo spettacolo teatrale di SpongeBob SquarePants.

Il progetto sarà suddiviso in due parti e vedrà Jon M. Chu impegnato dietro la macchina da presa.

Ethan Slater avrà sul grande schermo il ruolo di Boq, giovane che in Wicked attira l'interesse sentimentale di Nessarose, la sorella minore di Elphaba, che poi diventerà la Strega Cattiva dell'Est. Boq le chiede di uscire, ma solo per attirare l'attenzione di Glinda, di cui è innamorato.

Slater ha recitato in prrogetti come Murphy Brown, Fosse/Verdon e Lost on a Mountain in Maine, prodotto da Sylvester Stallone tramite la sua casa di produzione Balboa Productions.

Da Mamma mia! a Moulin Rouge!, la rinascita del musical negli anni 2000

Nel cast del film ci saranno anche Ariana Grande nella parte di Glinda, Cynthia Erivo che sarà Elphaba, Jonathan Bailey nel ruolo di Fiyero, e Jeff Goldblum che potrebbe intepretare il Mago.

La storia di Wicked è ambientata anni prima l'arrivo di Dorothy nel regno di Oz e segue l'amicizia tra Glinda ed Elphaba, che diventeranno poi la Strega Buona e la Strega Cattiva dell'Ovest.

I due film arriveranno nel Natale 2024 e un anno dopo, nel 2025, e la sceneggiatura è stata scritta da Winnie Holzman e Stephen Schwartz, che aveva adattato il romanzo di Gregory Maguire nel musical.

Nel team della produzione ci saranno anceh Marc Platt e David Stone.