Wicked, Cynthia Erivo: "È una lettera d'amore rivolta a chiunque si senta diverso"

Cynthia Erivo ha sorpreso il pubblico di una proiezione di Wicked nella giornata di venerdì all'Odeon Leicester Square di Londra, spiegando perché considera particolarmente importante la storia proposta nel film.

L'attrice ha infatti ammesso che la parte che considera più significativa dell'esperienza vissuta nel realizzare l'adattamento del popolare musical è stata vedere la reazione del pubblico.

Il messaggio di Wicked secondo Cynthia Erivo

L'interprete di Elphaba in Wicked, film in grado di debuttare a quota 165 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, ha più volte ribadito che si sente orgogliosa del fatto di essere una donna nera queer e aver potuto avere l'iconico ruolo nel film.

Cynthia Erivo, in un'intervista a Variety, ha dichiarato: "Spero sia un po' una lettera d'amore a chiunque si senta diverso, fuori posto, a tutte le donne nere che sono entrate in stanze e non si sono sentite benvenute. Per chiunque abbia vissuto quell'esperienza. Sono realmente felice di essere il tramite per proporre questo personaggio al mondo".

Le nuove scene presenti nel film

La versione cinematografica della storia approfondisce il passato di Elphaba, mostrando come fosse stata vittima di bullismo e fosse stata rifiutata anche dalla sua famiglia. Erivo considera un dono poter essere la seconda donna nera a interpretarla: "Penso di aver ricevuto questo dono incredibile con un personaggio la cui ragion d'essere è mostrare che tutte le tue differenze sono ciò che ti rendono speciale. Che puoi andare oltre tutto ciò che chiunque si aspetta, che puoi essere ciò che sei destinato a essere, e che la ricerca nel trovare proprio quello può essere dura, ma quando accade può essere realmente liberatorio, realmente meraviglioso".

Il produttore Marc Platt ha quindi aggiunto che Cynthia ha chiaramente usato le esperienze personali vissute, il dolore privato nell'essere discriminata ed essersi sentita un'outsider, nella sua interpretazione, in particolare in occasione di Defying Gravity.