Wicked, Ariana Grande ha usato la meditazione per affrontare i ritmi del set: "Mi ha aiutato tantissimo"

La star del film di Jon M. Chu ha spiegato in che modo è riuscita a superare la lavorazione frenetica della produzione.

Ariana Grande è reduce dall'enorme successo di Wicked, prequel della storia raccontata ne Il Mago di Oz, diretto da Jon M. Chu e interpretato al fianco di Cynthia Erivo.

L'attrice interpreta Glinda nel film e tornerà nel secondo capitolo a fine anno. In una recente intervista, ha spiegato in che modo è riuscita a superare i ritmi frenetici della produzione.

La soluzione per Ariana Grande è la meditazione

"Non c'era davvero una fine della giornata" ha spiegato Grande durante una sessione di Q&A "Si andava a dormire e poi la mattina successiva eravamo di nuovo in sala trucco. Ma la cosa che mi ha aiutata tantissimo è la meditazione".

Primo piano di Ariana Grande in Wicked

Ariana Grande ha trovato grande giovamento:"Durante i tragitti mattutini in auto verso il set, mettevo le cuffie e facevo una piccola meditazione rilassante. Poi mi sedevo sulla sedia del trucco e iniziavamo una giornata meravigliosa".

Ariana Grande e il rapporto con il gruppo di lavoro in Wicked

Candidata al premio Oscar per il suo ruolo nel film di Jon M. Chu, Ariana Grande ha confessato che le persone con le quali ha stretto maggiormente amicizia sono quelle dietro le quinte.

"È difficile, stare con tutti era incredibilmente stimolante, e questo aiutava anche a ricaricare le energie. Il mio team di trucco e parrucco, le persone con cui passi più tempo e con cui stringi i legami più stretti. La mia costumista, Jess, è come una sorella per me adesso" ha confessato l'attrice.

Cynthia Erivo e Ariana Grande in una scena di Wicked

Nel cast di Wicked anche Jonathan Bailey, Ethan Slater, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum.