Wicked 3 si farà? Una delle star risponde una volta per tutte

Mancano pochi giorni all'uscita nelle sale di Wicked - Parte 2, così in molti si stanno già chiedendo se la saga proseguirà oltre con l'arrivo di un terzo film. A rispondere a questa domanda ci ha pensato Bowen Yang, volto del Saturday Night Live che interpreta un vecchio amico di Glinda.

L'attore e comico crede che la saga sia arrivata alla fine del suo percorso. Quando gli è stato chiesto se ci fosse la possibilità che un terzo film di Wicked venisse approvato, Yang ha dato una risposta che sembrava abbastanza soddisfatta di come il secondo capitolo chiuda la storia.

"Penso che ci fermeremo qui", ha detto Yang a Variety, prima di assecondare l'idea di uno spin-off. "Ho intenzione di proporre una storia ispirata a 'Rosencrantz & Guildenstern Are Dead' con i miei personaggi e quelli di Bronwyn James, [Pfannee e ShenShen]".

Wicked: For Good, una scena del film

Quali sono le reali possibilità per un terzo Wicked?

Wicked - Parte 2, il seguito di Wicked uscito lo scorso anno, adatta il secondo (e ultimo) atto del musical di Broadway. Al momento non ci sono aspettative per un terzo film nell'universo narrativo, poiché la storia della duologia termina dove finisce lo spettacolo teatrale.

Il regista della serie Jon M. Chu ha dato una risposta provvisoria quando gli è stato chiesto di un potenziale terzo film della saga: "Di cosa si tratta?" ha risposto Chu. "Sai, al momento ci sono molte idee che circolano... Vedremo. Per ora godiamoci questo viaggio".

Wicked - Parte 2 arriverà nelle sale italiane il 20 novembre prossimo e le aspettative sono già altissime. Il primo film è riuscito a incassare 760 milioni di dollari nel mondo e c'è chi sospetta che il nuovo capitolo riuscirà a sorpassare quel risultato. Inoltre, il film è lanciatissimo per la prossima stagione dei premi.

Wicked: For Good, Ariana Grande risplende in abito da sposa in una scena

Wicked, qual è la trama della seconda parte?

Dopo gli eventi del primo film, Elphaba (Cynthia Erivo) è ormai dipinta come la "Strega Malvagia dell'Ovest" e vive in esilio nella foresta, dove continua a combattere per liberare gli Animali parlanti e per smascherare le menzogne del Mago di Oz. Nel frattempo, Glinda (Ariana Grande) è diventata una figura pubblica amatissima: nella Città di Smeraldo, è lodata per la sua bontà e ufficialmente schierata con il regime del Mago, sotto l'influenza strategica di Madame Morrible.

Glinda è promessa sposa al principe Fiyero (Jonathan Bailey), ma interiormente soffre per la sua lontananza da Elphaba e per il vuoto nella loro amicizia perduta. La tensione tra Glinda ed Elphaba cresce man mano che entrambe cercano le proprie verità: Elphaba per dimostrare che il Mago è un tiranno, Glinda per mediare la riconciliazione, ma i loro sforzi falliscono e la frattura si fa sempre più profonda.