Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole: ecco quando la vedremo e per quante puntate

Un mese di riprese a Napoli, venti puntate previste e un personaggio costruito su misura per lei: Whoopi Goldberg sbarca ufficialmente a Un posto al sole e il pubblico è già in delirio. La notizia era stata già data dalla stessa attrice premio Oscar alla presentazione dei palinsesti Rai, ma ora ci sono i dettagli. L'attrice americana, leggenda dello showbiz, sarà infatti una presenza fissa nella soap di Rai 3 per quasi un mese, con una trama carica di suspense e romanticismo.

Whoopi Goldberg, un mese con Un posto al sole: quando la vedremo in Rai

Secondo quanto rivelato dall'account X di Cinguetterai, le riprese inizieranno a novembre 2025 presso gli studi Rai di Napoli e dureranno circa quattro settimane. Le puntate di Un posto al sole con protagonista Whoopi Goldberg andranno poi in onda da febbraio 2026 su Rai 3, seguendo il ritmo quotidiano della soap. Considerando la programmazione, la sua presenza coprirà quindi almeno venti episodi.

L'annuncio in conferenza stampa e l'entusiasmo dei fan di Upas

Durante la conferenza stampa dei palinsesti Rai, è stato trasmesso un videomessaggio in cui l'attrice ha salutato i fan con entusiasmo e ironia: "Non vedo l'ora, sono emozionata. So che il mio italiano non è perfetto, ma ci siamo riusciti. Ciao. Ci vediamo in tv". Parole che hanno scatenato i social, i fan di Un posto al sole - tantissimi - sono curiosi pronti a seguire ogni sviluppo della nuova trama.

Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha confermato che si tratterà di una storyline centrale nella prossima stagione. Ha anche spiegato che il personaggio interpretato da Whoopi sarà al centro di una linea narrativa del tutto inedita, che includerà un elemento misterioso e una storia d'amore con uno dei protagonisti storici della soap. Il nome del personaggio coinvolto è ancora top secret, ma le ipotesi online si moltiplicano.

Una scelta strategica per internazionalizzare la fiction Rai

L'arrivo di Whoopi Goldberg si inserisce in una strategia più ampia della Rai, che punta a portare volti internazionali nelle fiction italiane. Oltre a lei, è già stato annunciato anche Kevin Spacey in un'altra produzione del servizio pubblico. Intanto, a Palazzo Palladini si prepara un febbraio decisamente fuori dal comune.