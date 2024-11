Sister Act 3, Whoopi Goldberg: "Speravo di girare il film prima della morte di Maggie Smith"

L'attrice è stata ospite dell'ultima puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio in cui ha rivelato le sue speranze per il film

Whoopi Goldberg è stata ospite dell'ultima puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio e qui ha avuto modo di parlare delle sue speranze per Sister Art 3, sequel da tempo annunciato come in fase di sviluppo ma di cui negli ultimi tempi non si era avuto più notizia.

L'attrice, in particolare, ha ricordato Maggie Smith, scomparsa il 27 settembre scorso all'età di 89 anni, e di come avrebbe voluto terminare la lavorazione del terzo capitolo di Sister Act condividendo ancora il set con l'amica e collega.

Lo sviluppo del progetto, infatti, ha subito un rallentamento proprio a causa della morte della Smith che ha richiesto dei lavori di riscrittura, poiché il personaggio della Madre Superiora sarebbe stato centrale anche stavolta.

"Speravo di riuscire a finire il film prima che Maggie Smith purtroppo morisse, quindi abbiamo dovuto fare passi indietro perché per me lei era uno dei personaggi fondamentali", ha spiegato Goldeberg. "Ci è voluto tempo a capire quale fosse il modo migliore per omaggiarla e omaggiare tutte quelle suore nel mondo che aiutano le persone ad avere una vita migliore. Un omaggio a lei e alle donne che fanno cose incredibili nel mondo", ha aggiunto.

Sister Act 3 racconterà l'evoluzione del personaggio di Suor Maria Claretta, nome dietro al quale si nascondeva l'ex-star di Las Vegas Deloris Van Cartier, ma sarà anche un ricco di nostalgia, dato l'affetto per il film che gli spettatori dimostrano a ogni replica televisiva. Il nuovo film arriverà direttamente su Disney+.

Inoltre, un po' di tempo fa Goldberg aveva spiegato che per il terzo capitolo di Sister Act era suo intento provare a coinvolgere anche Papa Francesco, al quale aveva proposto una comparsa nel film. Qualora l'operazione andasse in porto, si tratterebbe di un caso eccezionale, ma anche di una citazione del primo capitolo del franchise, che si concludeva proprio con un'esibizione del coro davanti al pontefice, a quell'epoca Giovanni Paolo II, ripreso solo di spalle e naturalmente interpretato da una comparsa.