Whoopi Godberg attacca Donald Trump sui dazi al film stranieri: "Abbassa i prezzi delle uova, piuttosto!"

Nel talk show The View, Whoopi Goldberg si è rivolta con veemenza al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, chiedendogli di smetterla con le dichiarazioni su Hollywood e i dazi sul cinema.

Trump ha destabilizzato l'industria cinematografica e televisiva, annunciando sui social di aver autorizzato il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti e il Dipartimento del Commercio, ad iniziare le procedure per imporre un dazio del 100% sui film realizzati all'estero.

L'accusa di Whoopi Goldberg a Donald Trump

"Non puoi farlo" ha sentenziato l'attrice "Equivarrebbe a dirmi come posso scrivere una storia che si svolge in Europa? Ma per favore, potresti prima abbassare il prezzo delle uova, prima di lanciarti in queste idee?".

Secondo Goldberg, la scelta di Trump è un grave ostacolo per Hollywood:"Quando vai in un altro paese per lavorare, collabori con le persone che sono lì. Non ci portiamo dietro tutta la troupe. Quindi su chi pensi di imporre questo dazio? Alla produzione? Allo studio? Ma di cosa stai parlando?... Fa parte del nostro lavoro. Ti prego, smettila".

Whoopi Goldberg in una scena di Il colore viola

La star spiega qual è, secondo lei, il problema:"Il vero nodo della questione sono gli incentivi fiscali. Se vuoi che si torni a girare negli Stati Uniti, allora cambia le cose a livello statale e rendile vantaggiose per chi gira qui. Ma non impedirci di andare a girare all'estero, perché significherebbe limitarci. I film insegnano l'inglese alle persone. Insegniamo a chi non metterà mai piede in America cosa rappresenta questo Paese. Mostriamo chi siamo. Se imponi un dazio del genere, stai dicendo che non siamo abbastanza. E non è così. Siamo i migliori al mondo".

La risposta della Casa Bianca alle critiche sulle decisioni di Donald Trump

Da Washington è arrivata la risposta alle critiche feroci di queste ore. La Casa Bianca ha sottolineato che nulla è stato ancora deciso e che è in corso una valutazione su tutte le opzioni che rispettino la direttiva del presidente di salvaguardare la sicurezza nazionale ed economica del Paese e rendere di nuovo grande Hollywood.

Donald Trump durante una conferenza stampa

Dopo l'annuncio di Donald Trump, Jon Voight e il suo partner Steven Paul hanno rivelato di avergli sottoposto un piano completo per rilanciare l'industria dell'intrattenimento.