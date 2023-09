What If...?: nella Stagione 2 ci sarà spazio anche per Strange Supreme?

Secondo le ultime indiscrezioni sulla seconda stagione, potrebbe esserci spazio per il ritorno della variante di Doctor Strange.

Secondo lo scooper CanWeGetSomeToast, Strange Supreme tornerà nella Stagione 2 di What If...?, la serie d'animazione Marvel Studios che per prima ha esplorato le infinite possibilità del multiverso.

Non sono state fornite ulteriori informazioni, ma il primo capitolo della serie si è concluso con la promessa del corrotto Maestro delle Arti Mistiche di vegliare su una dimensione a bolla che ha imprigionato Killmonger e Amin Zola, entrambi intrappolati come punizione per il loro ruolo nella creazione di Infinity Ultron. Vale la pena notare che né la Disney né i Marvel Studios hanno commentato tali affermazioni, per cui potrebbe anche arrivare una smentita.

Le voci sulla seconda stagione di What/If si sono susseguite per mesi e alcuni fan hanno iniziato a dubitare se il prossimo capitolo della saga antologica arriverà mai. Lo sceneggiatore A.C. Bradley ha dichiarato all'inizio del 2022 che la serie sarebbe tornata nel corso di quell'anno, ma al momento in cui scriviamo il secondo capitolo non è ancora stato pubblicato.

What If...?, il regista di Doctor Strange Scott Derrickson commenta il quarto episodio

La Disney ha recentemente confermato di aver spostato la prossima serie di episodi di What If...? al 2024, senza una spiegazione precisa. Alcuni sospettano che il rinvio sia dovuto agli scioperi in corso della WGA e della SAG-AFTRA, ma si tratta di una pura speculazione.