What If...?, il regista di Doctor Strange Scott Derrickson commenta il quarto episodio

Il quarto episodio di What If...? è arrivato su Disney+, e il protagonista questa volta è lo Stregone Supremo: ma cosa ne avrà pensato Scott Derrickson, il regista del primo film di Doctor Strange? Scopriamolo.

Continuano gli appuntamenti settimanali con il Marvel Cinematic Universe Universe e What If...?, la serie animata dei Marvel Studios, e dato che il quarto episodio ha visto protagonista Doctor Strange, non si poteva non interpellare Scott Derrickson per sapere cosa ne pensasse.

Doctor Strange: un'immagine del regista Scott Derrickson

Come il precedente episodio, il quarto ci ha raccontato una storia molto più dark di quella che conosciamo, mostrandoci come sarebbe potuta andare se al posto dell'utilizzo delle mani, Stephen Strange in quel fatidico incidente avesse perso invece... Il suo cuore. Ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione del quarto episodio di What if...?.

La morte di Christine sconvolgerà infatti a tal punto il futuro stregone da fargli intraprendere un percorso alquanto diverso rispetto a quello seguito nella timeline del primo film di Doctor Strange, e per questo, è stato chiesto il parere di Scott Derrickson in merito.

"Non so se hai avuto modo (o se ti interessa persino) di dare un'occhiata alla nuova serie animata di What If...?, ma l'episodio che esce oggi è quello più interessante finora secondo me. Mi domando cosa tu ne possa pensare, dato che riguarda un percorso molto diverso per Doctor Strange" ha chiesto l'editor di Screen Rant al regista, il quale ha subito risposto "Ho visto una prima versione, e ho pensato fosse incredibile".

Sembra dunque che Derrickson abbia gradito molto la versione alternativa della storia di Strange. Chissà se dirà lo stesso anche del film di Sam Raimi... In passato il filmmaker si è detto davvero felice del fatto che a succederlo alla regia fosse proprio il regista di Spider-Man, ma ovviamente, potremo giudicare solo a film fatto e finito.

E voi, state guardando What If... ? su Disney+? E che ne avete pensato di questa versione di Doctor Strange?