What If...?, l'account di Captain America dedica il profilo a Captain Carter: è polemica

In occasione dell'arrivo di What If...? su Disney+ l'account twitter di Captain America decide di cambiare momentaneamente aspetto e dedicare il profilo a Captain Carter, ma la scelta provoca l'ira dei fan.

Manca pochissimo al debutto della serie animata Marvel What If...? su Disney+, e come mossa promozionale, l'account ufficiale dei film di Captain America ha voluto omaggiare il primo episodio dedicando il profilo a Captain Carter. Ma i fan non ne sono rimasti molto contenti.

Lo show dei Marvel Studios capitanato da A.C. Bradley e diretto da Bryan Andrews mostrerà in ogni episodio un evento alternativo della Infinity Saga, ovvero "Come sarebbe potuta andare se...?", proprio come suggerisce il titolo.

Il primo episodio della serie riprenderà questo concetto applicandolo al personaggio di Peggy Carter, interpretato da Hayley Atwell, ed elaborando uno scenario alternativo in cui sarebbe stata proprio l'Agente Carter a vedersi iniettato il siero del Supersoldato che ha donato straordinarie abilità a Steve Rogers, facendo di lei Captain Carter.

È dunque sulla scia di queste ipotesi che l'account twitter ufficiale dedicato al franchise di Captain America ha deciso per un temporaneo makeover, dedicando il profilo proprio a Captain Carter.

Tuttavia, questa strategia promozionale sembra essere stata controproducente, almeno stando alla reazione di alcuni fan che si sono affrettati a mostrare il loro disappunto, come riporta anche Comicbook.

"Captain Carter ha letteralmente cucita sul petto la bandiera inglese, perché ha rimpiazzato Sam Wilson sull'account di Captain America?".

"Non dimentichiamoci mai che Sam Wilson è Captain America adesso".

"Il modo in cui Marvel sta facendo di più per pubblicizzare Captain Carter di quanto abbiano fatto per Sam Wilson CHE È DAVVERO CAPTAIN AMERICA è decisamente assurdo".

"Sentite, sono elettrizzata per tutti questi contenuti a tema Peggy, NON così. Non è nemmeno Captain America, fate un nuovo account per Captain Carter e rimettete Sam Wilson dove dovrebbe stare".

"Sam Wilson è stato Captain America per un minuto, e Marvel lo sta già rimpiazzando con una donna bianca".

Ma tra i tanti contestatori c'è anche chi cerca di calmare le acque.

"Le persone che stanno chiedendo di riavere Sam Wilson come Captain America: rilassatevi e abbiate pazienza. Questo è solo marketing per What If...? e #CaptainCarter, nel giro di qualche settimana dopo la trasmissione dell'episodio tornerà tutto alla normalità Non lo andrà a sostituire".

What If...? arriverà su Disney+ a partire dall'11 agosto 2021.