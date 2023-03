WGA Awards 2023: a Everything Everywhere All At Once e Women Talking i premi per la miglior sceneggiatura

Everything Everywhere All At Once premiato per la miglior sceneggiatura originale ai WGA 2023, Women Talking di Sarah Polley ottiene il premio per la miglior sceneggiatura non originale.

Everything Everywhere All at Once trionfa anche ai WGA Awards 2023, chee eleggono lo script dei Daniels, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, miglior sceneggiatura originale dell'anno. Il premio per la miglior sceneggiatura non originale va invece a Sarah Polley per l'intenso Women Talking.

I WGA Awards 2023, consegnati in una doppia cerimonia che si è tenuta poche ore fa a Los Angeles e New York City, hanno visto anche il trionfo della serie Apple TV+ Scissione, eletta miglior serie drammatica e miglior nuova serie, e The Bear, premiata come miglior serie comica. The White Lotus ha vinto come miglior serie limitata e Last Week Tonight with John Oliver come miglior Comedy Variety Talk Series.

Women Talking: un primo piano di Jessie Buckley

Everything Everywhere All at Once ha fatto man bassa di premi dei sindacati trionfando anche ai PGA, DGA e ai SAG Awards, nonché sabato agli Spirit Awards 2023. Il film arriverà alla notte degli Oscar, il 12 marzo, da favorito con 11 nomination agli Oscar, inclusa la sceneggiatura originale.

Everything Everywhere All at Once: tra SAG e Oscar, le ragioni di un trionfo annunciato

Ecco la lista dei vincitori dei Writers Guild Awards 2023:

Sceneggiatura originale

Everything Everywhere All At Once

Written by Daniel Kwan & Daniel Scheinert; A24

Sceneggiatura non originale

Women Talking, Screenplay by Sarah Polley, Based upon the Book by Miriam Toews; Orion Pictures/MGM

Commedia/varietà talk show

Last Week Tonight with John Oliver

Serie limitata

The White Lotus

Written by Mike White; HBO/HBO Max

Serie drammatica

Scissione

Written by Chris Black, Andrew Colville, Kari Drake, Dan Erickson, Mark Friedman, Helen Leigh, Anna Moench, Amanda Overton; Apple TV+

Documentario

Moonage Daydream

Written by Brett Morgen; Neon

Episodio comico

"The One, The Only" (Hacks)

Written by Lucia Aniello & Paul W. Downs & Jen Statsky; HBO/HBO Max

Episodio dramma

"Plan and Execution" (Better Call Saul)

Written by Thomas Schnauz; AMC

Serie comica

The Bear

Written by Karen Joseph Adcock, Joanna Calo, Rene Gube, Sofya Levitsky-Weitz, Alex O'Keefe, Catherine Schetina, Christopher Storer; FX Networks

Daytime Dramma

I giorni della nostra vita

COMEDY/VARIETY SKETCH SERIES

Inside Amy Schumer

Writers Georgie Aldaco, Rosebud Baker, Jeremy Beiler, Cazzie David, Tova Diker, Derek Gaines, Jon Glaser, Jaye McBride, Tim Meadows, Christine Nangle, Daniel Powell, Tami Sagher, Amy Schumer, Joe Strazzullo, Sydnee Washington, Ron Weiner; Paramount+

Nuova serie

Scissione

Written by Chris Black, Andrew Colville, Kari Drake, Dan Erickson, Mark Friedman, Helen Leigh, Anna Moench, Amanda Overton; Apple TV+