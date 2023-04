Sarah Polley scioccata dal convincente pesce d'aprile della figlia 11enne: "Restituisci l'Oscar"

La regista Sarah Polley ha avuto un brusco risveglio la mattina del 1° aprile, quando ha ricevuto una lettera che le rivelava di essere stata premiata con l'Oscar per errore e che avrebbe dovuto restituire il premio all'Academy. Il tutto era invece un pesce d'aprile orchestrato dalla figlia di appena 11 anni.

"Le diciamo questo con il più profondo rammarico: l'Oscar che ha ricevuto è stato assegnato per errore", si legge nella lettera rivolta alla regista, vincitrice del premio per la miglior sceneggiatura quest'anno per Women Talking - Il diritto di scegliere. La lettera le chiedeva di "rispedirlo" in California, dicendole che avrebbe potuto tenere il premio per un'altra settimana in modo da "godersi la sua presenza" a casa sua, prima che andasse al "legittimo vincitore Niente di nuovo sul fronte occidentale".

Più tardi, la Polley ha scoperto che il tutto non era altro che un pesce d'aprile orchestrato dalla figlia Eva, di 11 anni. Così, ha condiviso la lettera su Twitter, aggiungendo che quest'anno la figlia ha "fatto il passo più lungo della gamba" per il suo pesce d'aprile.