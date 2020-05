Western Stars: il film di Bruce Springsteen su Infinity Premiere dal 29 maggio al 4 giugno

Per tutti i fan di Bruce Springsteen, Western Stars, il film che segna il debutto alla regia del leggendario cantautore, già disponibile su Infinity in 4K, arriverà anche su Infinity Premiere dal 29 maggio al 4 giugno.

Western Stars: una scena del film con Bruce Springsteen

Qui trovate la nostra recensione di Western Stars, la versione cinematografica dell'ultimo album di successo internazionale di Bruce Springsteen e offre ai fan di tutto il mondo l'opportunità unica di vedere "The Boss" esibirsi in tutte e tredici le canzoni dell'album, accompagnato da una band e da un'intera orchestra, sotto il soffitto a cattedrale del fienile della sua centenaria proprietà.

Uscito a cinque anni di distanza dal suo precedente progetto in studio, l'album Western Stars segna un punto di partenza per Bruce Springsteen, pur attingendo sempre dalle sue radici. Toccando temi come l'amore e la perdita, la solitudine e la famiglia, e l'inesorabile passare del tempo, il docu-film evoca il West americano - sia il leggendario che il duro - in cui si intrecciano filmati d'archivio e il racconto in prima persona della rockstar.