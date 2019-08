Western Stars: il trailer del nuovo film di Bruce Springsteen

Western Stars, di cui online è stato condiviso il primo trailer, è il nuovo film-documentario dedicato a Bruce Springsteen.

Il progetto verrà presentato in anteprima al Toronto Film Festival 2019 e il trailer svela che sul grande schermo si seguirà la creazione del nuovo album inciso dal Boss e la rockstar condividerà riflessioni, aneddoti e performance dal vivo per la gioia dei fan di tutto il mondo.

Il progetto Western Stars arriverà nelle sale americane a ottobre ed è stato diretto da Bruce Springsteen e Thom Zimny, già dietro la macchina da presa di Springsteen on Broadway - di cui potete leggere la nostra recensione.

L'omonimo album è il primo realizzato dopo una pausa di cinque anni dall'icona della musica che debutta inoltre come regista. Il film regalerà le interpretazioni dal vivo delle tredici canzoni che compongono la tracklist, eseguite con la sua band e un'orchestra, in un casolare che si trova nella proprietà di Springsteen.