West Wing: una reunion speciale per HBO Max andrà in onda in autunno

A ottobre il cast e i creatori di West Wing si troveranno nuovamente insieme sul set per realizzare una speciale reunion a favore di When We All Vote.

West Wing sarà al centro di una speciale reunion ideata in vista delle elezioni presidenziali che verrà trasmessa da HBO Max in autunno.

La piattaforma di streaming proporrà infatti ai propri utenti una versione "teatrale" dell'episodio della terza stagione intitolato Hartsfield's Landing.

Sul palco dell'Orpheum Theatre di Los Angeles ci saranno Martin Sheen, Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Richard Schiff, Bradley Whitford e Janel Moloney. Il cast sarà impegnato per alcuni giorni nella lettura, che conterrà anche del materiale inedito ideato da Aaron Sorkin, all'inizio di ottobre.

L'iniziativa che renderà particolarmente felici i fan di West Wing è stata ideata per sostenere l'organizzazione non profit When We All Vote che può contare anche sul sostegno di Michelle Obama e ha lo scopo di aumentare la partecipazione dei cittadini alle elezioni presidenziali.

Alla regia dello speciale ci sarà Thomas Schlemme e Sorkin ha dichiarato: "Io e Tommy siamo incredibilmente entusiasti all'idea di riavere insieme il cast di West Wing per questa lettura dell'episodio e per sostenere When We All Vote nei loro sforzi di coinvolgerci tutti in questa elezione".

Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max ha aggiunto: "Con A West Wing Special to Benefit When We All Vote, siamo entusiasti di rivisitare questa leggendaria serie e offrire ai nostri fan pieni di passione qualcosa di sostanziale, significativo e indimenticabile, oltre a promuovere un importante messaggio".

La puntata andata in onda nel 2002 mostra Bartlet (Sheen) alle prese con Sam (Lowe) e Toby (Schiff) durante una difficile situazione che riguarda la Cina. Josh (Whitford) si preoccupa invece per i voti di una cittadina del New Hampshire che ha sempre predetto in modo corretto il vincitore delle primarie. C.J. (Janney) cerca infine di sconvolgere Charlie (Hill) nascondendo la sua copia degli impegni top secret del presidente.