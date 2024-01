West Wing: il creatore di Sherlock Steven Moffat vuole realizzare la versione inglese

Secondo Steven Moffat la fiction britannica finora non ha mai provato a prendere sul serio la politica contemporanea.

Il co-creatore di Sherlock Steven Moffat ha un sogno: realizzare una versione britannica di West Wing. Moffat ritiene l'idea "necessaria" dopo aver confessato al Times che, a suo parere, nella fiction britannica è mancato "il tentativo di prendere sul serio la politica contemporanea".

"Abbiamo un problema", ha spiegato lo sceneggiatore. "Pensiamo che essere cinici sia sofisticato, ma è così che pensano gli adolescenti. Il nostro cinismo riguardo alla nostra politica ha prodotto politici cinici. Se dici a un bambino che è cattivo, diventa cattivo. Se dici ai politici che sono un branco di maniaci egoisti, allora che senso ha cercare di essere qualcos'altro?"

Perché Steven Moffat vuole realizzare una versione britannica di West Wing?

Steven Moffat ha specificato che la sua versione di West Wing sarebbe comunque divertente, sottolineando: "Le cose che mi fanno ridere sono immense per me. È la verità in velocità. Il dramma è quando cerchi di essere profondo, la commedia è quando ci riesci".

Di recente il creatore di West Wing, Aaron Sorkin, ha dovuto far fronte a un'ondata di critiche che hanno preso di mira la visione eccessivamente ottimistica della politica e la sua rappresentazione lusinghiera dei politici. Il dramma della NBC è comunque una delle serie più importanti della storia della televisione, nonché una delle più amate.

Steven Moffat, prolifico sceneggiatore e creatore due volte vincitore di un Emmy, ha attualmente due progetti in uscita. La prima è un'opera teatrale intitolata The Unfriend, presso il Wyndham's Theatre di Londra fino al 9 marzo. La seconda è la miniserie di ITV Douglas Is Cancelled, con Karen Gillan e Hugh Bonneville.