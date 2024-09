The West Wing, Aaron Sorkin: "Lo scandalo Clinton-Lewinsky ha ritardato la prima stagione"

La scorsa settimana West Wing - Tutti gli uomini del Presidente ha festeggiato il suo 25° anniversario, ma avrebbe potuto essere il 26° se non fosse stato per un certo scandalo sessuale riguardante Bill Clinton.

Il 20 settembre, il creatore Aaron Sorkin, il produttore esecutivo e regista Thomas Schlamme e alcuni membri del cast di The West Wing, tra cui il presidente immaginario dello show, Martin Sheen, hanno celebrato il 25° anniversario della loro amata serie televisiva politica con un evento speciale alla Casa Bianca, ospitato dalla First Lady Jill Biden.

L'evento faceva parte del giro di incontri che i protagonisti dello show hanno presieduto negli ultimi mesi, sia in relazione alle imminenti elezioni che all'uscita di What's Next: A Backstage Pass to The West Wing delle co-protagoniste dello show Melissa Fitzgerald e Mary McCormack. In una recente intervista al New York Times, Sorkin ha raccontato che i tempi di realizzazione della serie sono stati ritardati a causa di un reale scandalo politico.

Lo scandalo Clinton-Lewinsky e il ruolo di Sheen

"L'episodio pilota avrebbe dovuto essere realizzato un anno prima di quando è successo, ma poi è scoppiato lo scandalo Clinton-Lewinsky, e c'era la sensazione che tutti avrebbero alzato gli occhi al cielo guardando lo show, così abbiamo rimandato tutto di un anno", ha detto Sorkin. "Volevo che sembrasse il nostro mondo. Ma non ho citato i presidenti dopo Eisenhower, forse anche prima. Non ho fatto riferimenti alla cultura pop, perché in un mondo in cui Britney Spears ha la hit numero 1 nelle classifiche, Bill Clinton è presidente. Ecco perché tutti nello show amavano Gilbert e Sullivan".

West Wing: una foto promozionale del cast

Anche se avere una star come Sheen è stato un grande affare per lo show, Sorkin inizialmente non voleva sfruttare eccessivamente l'impatto della sua presenza, desiderando invece concentrarsi sugli attori che circondavano il presidente. Tuttavia, non appena sono riusciti a girare l'episodio pilota, Sheen si è innamorato della parte e ha voluto fare di più, così Sorkin è stato costretto ad accontentarlo.

"Ho pensato: 'Non possiamo avere un personaggio del presidente. Sarebbe al centro di ogni scena in cui è presente. Quindi come dovremmo fare? Dovremmo vederlo solo una volta ogni tanto? Dovremmo sempre sentire la sua mancanza?' Volevo usarlo come guest star e farlo apparire ogni tre, quattro, cinque episodi. Nell'episodio pilota arriva negli ultimi sei minuti", ha dichiarato Sorkin al NY Times. "È successo che Martin si è divertito molto a fare l'episodio pilota ed è venuto da noi a dirci: 'Mi piacerebbe molto partecipare a tutti gli episodi'. E poiché non ero del tutto sicuro che ci sarebbero stati altri episodi, e non avevo idee per altri episodi, ho accettato".