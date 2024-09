West Wing, reunion agli Emmy: "Una volta inventavamo storie, ora le prendono dai telegiornali"

I membri del cast di West Wing - Tutti gli uomini del Presidente sono stati protagonisti di una reunion sul palco degli Emmy domenica sera, per celebrare il 25° anniversario del debutto dello show che ricorre la prossima settimana.

Le star Martin Sheen, Allison Janney, Dulé Hill, Janel Moloney e Richard Schiff erano tutti sul palco durante la cerimonia per presentare il premio per la migliore serie drammatica. Sebbene si sia trattato di un breve segmento, il cast è apparso anche su una replica del set, dove ha preso in giro il clima politico moderno.

"È difficile credere che solo 25 anni fa il creatore Aaron Sorkin e gli sceneggiatori dovessero davvero usare la loro immaginazione per creare trame interessanti per West Wing", ha ironizzato Janney. "A differenza di oggi, dove le storie possono essere prese direttamente dai telegiornali - storie che gli scrittori avrebbero considerato un po' inverosimili, se non del tutto ridicole, 25 anni fa", ha aggiunto Schiff.

Bradley Whitford, che interpretava il vice-capo del personale Josh Lyman, non ha potuto partecipare agli Emmy perché impegnato a Budapest, ma ha scritto un toccante post su X/Twitter.

"Mi si spezza il cuore a non poter essere con la mia famiglia di 'West Wing' agli Emmy stasera o alla Casa Bianca più tardi questa settimana per festeggiare il nostro 25° compleanno, ma sono a Budapest su un altro set della Casa Bianca fingendo di lavorare per un'altra amministrazione. (Lo so, devo lavorare sul mio raggio d'azione)", ha scritto. "Mio Dio, la scrittura di 'West Wing'. Quei personaggi. Interpretati da persone che amo e ammiro e con cui farò parte di una famiglia per il resto della mia vita. Come ha detto Janel nel suo bellissimo pezzo, è stato, e in qualche modo continua ad essere, un privilegio. Un dono".

West Wing ha debuttato sulla NBC il 22 settembre 1999, esattamente 25 anni fa domenica prossima. Il film era interpretato da Sheen nel ruolo del Presidente Josiah "Jed" Bartlett, Janny nel ruolo dell'addetto stampa C.J. Cregg, Hill nel ruolo dell'assistente personale di Bartlett Charlie Young, Moloney nel ruolo dell'assistente senior Donna Moss, Schiff nel ruolo del direttore delle comunicazioni Toby Ziegler e Rob Lowe nel ruolo di Samuel Seaborn, vice direttore delle comunicazioni. Lo show è durato sette stagioni, terminando nel 2006.