Oscar 2022, Rachel Zegler è in West Side Story ma non è stata invitata alla cerimonia?

Rachel Zegler ha portato a casa un Golden Globe per West Side Story ma, a quanto pare, non ha ricevuto l'invito per prendere parte alla cerimonia dei Premi Oscar 2022. Questo è quanto trapela dall'ultimo post che l'attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Rachel Zegler, infatti, ha postato un carosello di fotografie sul suo profilo Instagram e, al commento di un fan che ha dichiarato di non vedere l'ora di scoprire cosa avrebbe indossato durante la notte degli Oscar 2022, la protagonista di West Side Story ha risposto: "Non sono stata invitata. Quindi tuta e pigiamone del mio ragazzo".

In un nuovo commento, Rachel Zegler ha rilanciato: "Ho provato a fare di tutto ma sembra non poter accadere. Farò il tifo per West Side Story dal mio divano. Sono orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto ormai tre anni fa! Spero che si verifichi un qualche miracolo dell'ultimo minuto ma, a volte, le cose vanno così. Grazie per lo shock e l'indignazione - anche io sono delusa! Ma, ehi, va benissimo così! Sono così orgogliosa del nostro film!".

Nel 2018, il Los Angeles Times ha spiegato il modo in cui si può prendere parte alla notte degli Oscar. Ogni nominato riceve un paio di biglietti e ne può richiedere altri due. Nel 2018, i nominati erano 200 (e gestivano un totale di 800 posti). Gli altri posti rimanenti erano riservati a sponsor, produttori, legali, membri dei team produttivi. L'anno scorso, la sala è stata notevolmente contingentata ma, a quanto pare, quest'anno si tornerà ai vecchi fasti.

Comunque, nonostante ciò, il futuro è roseo per Rachel Zegler: l'attrice, infatti, reciterà in Shazam! Fury of the Gods e vestirà i panni della protagonista in Snow White, nuovo live action targato Disney.