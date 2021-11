West Side Story: la guerra tra Sharks e Jets nello spettacolare spot

Il nuovo spot di West Side Story, intitolato Trouble, si focalizza sulla guerra tra Sharks e Jets, le due gang rivali al centro del film. Nel video, interamente concentrato sul West Side, la rivalità tra Sharks e Jets arriva al culmine. Vediamo il momento iconico della storia in cui entrambe le bande si avvicinano minacciosamente l'una all'altra per una battaglia che si rivelerà fatale. Con frasi come "succede stasera" e "vuoi iniziare la terza guerra mondiale", la posta in gioco emotiva arriva a un punto di ebollizione nelt easer.

Mentre il trailer del film diretto da Steven Spielberg si è concentrato sul lato più sentimentale della storia d'amore proibita alla 'Romeo e Giulietta' tra Tony (Ansel Elgort) e Maria (Rachel Zegler), questo teaser mostra quella trama attraverso una lente più cupa.

Scritto da Tony Kusnher e diretto da Steven Spielberg, West Side Story arriverà al cinema il 16 dicembre 2021. Spielberg si misurerà con l'immortale musical di Broadway firmato dal leggendario Leonard Bernstein e da Stephen Sondheim, arrivato per la prima volta sul grande schermo nel 1961 diretto da Robert Wise, in una versione che ha reso l'attrice Rita Moreno una star e le è valso l'Oscar come migliore attrice non protagonista.