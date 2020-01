Wes Anderson: il nuovo film The French Dispatch durerà più di 4 ore?

The French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson, potrebbe durare più di 4 ore: 241 minuti per la precisione, vale a dire 4 ore e 1 minuto. Roba, insomma, da far impallidire anche The Irishman e che porta a rispolverare tutti i discorsi per le pause bagno fatti in occasione di Avengers: Endgame.

Quella che al momento resta un'indiscrezione arriva direttamente dalla pagina del portale IMDB dedicata al film, che è stata aggiornata proprio per dare la "buona notizia" a quanti già fremono all'idea di tornare al cinema per scoprire quella che Wes Anderson ha descritto come "una lettera d'amore ai giornalisti". Una vera buona novella, però, c'è in tutto questo parlare di minutaggio estremo: pare infatti che The French Dispatch verrà distribuito in due parti, la prima da 1 ora e 57 minuti, la seconda da 2 ore e 4 minuti.

Ma niente paura per i fan dei film lunghissimi: si parla anche di una director's cut della durata di ben 5 ore e 25 minuti

Per The French Dispatch, ambientato in un paesino fittizio della Francia del 20° secolo, Wes Anderson ha voluto intorno a sè un cast a dir poco eccezionale: non solo Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Kate Winslet ed Elisabeth Moss, con cui il regista non aveva mai lavorato prima d'ora, torneranno sotto la sua direzione anche Frances McDormand, Tilda Swinton, Saoirse Ronan, Willem Dafoe, Mathieu Amalric e Adrien Brody, Bill Murray, Jason Schwartzman, Owen Wilson e Bob Babalan. La data della première ufficiale è ancora sconosciuta, ma c'è chi dice che The French Dispatch potrebbe essere presentato a Cannes 2020 se non addirittura, a sorpresa, all'imminente Festival di Berlino.