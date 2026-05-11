"Niente concorso? Allora non vengo": Werner Herzog respinge l'invito del Festival di Cannes

Niente anteprima di Bucking Fastard a Cannes: il film avrebbe dovuto portare le sorelle Rooney e Kate Mara sulla Croisette, ma il regista ha declinato l'invito.

Werner Herzog ha smentito le speculazioni che lo volevano a Cannes con la sua nuova fatica, il dramma Bucking Fastard. Il regista ha respinto l'invito del festival dopo che Thierry Fremaux non gli ha concesso l'onore del Concorso.

"Bucking Fastard è stato invitato nella selezione ufficiale al Festival di Cannes del 2026, ma il regista ha declinato l'invito, ha dichiarato un portavoce del film in un comunicato. La ragione è legata al fatto che al film non era stato offerto il concorso.

Herzog sperava che la pellicola ispirata a una storia vera e interpretata dalle sorelle Rooney e Kate Mara potesse competere per la Palma d'Oro, ma visto che così non è stato ha preferito rinunciare a partecipare alla manifestazione.

Werner Herzog come Jim Jarmusch

Rooney e Kate Mara interpretano due sorelle gemelle in Bucking Fastard

L'abbandono di Werner Herzog ricorda la polemica scoppiata lo scorso anno, quando Cannes rifiutò il film di Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother, che ha poi vinto il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, incassando 8,2 milioni globali.

"L'ho proposto a Cannes e ci hanno detto, 'Non è stato selezionato per il concorso. Potremmo inserirlo in un'altra sezione'", ha raccontato Jarmusch a IndieWire l'anno scorso. "Al che ho risposto, 'Non faccio un film da cinque anni. Sono stato a Cannes molte volte. Non è appropriato per me'. Il concorso di Cannes è molto importante per me, non per la competizione in sé, ma per la visibilità che darà all'uscita del mio film, in modo da poter iniziare a ripagare gli investitori e poter realizzare un altro film. Non si tratta di premi".

Che cosa sappiamo di Bucking Fastard

Per la prima volta insieme sul set, Kate e Rooney Mara interpretano le gemelle Joan e Jean, due giovani donne disagiate e isolate. Il film è basato sulla vita di Freda e Greta Chaplin, che divennero ossessionate sessualmente dal loro vicino di casa perseguitandolo al punto da costringerlo a chiedere un ordine restrittivo. Il titolo del film è basato su un lapsus verbale simultaneo che le gemelle fecero in tribunale, come riferisce The Film Stage. Fanno parte del cast anche Orlando Bloom e Domhnall Gleeson.

Lo scorso anno Kate Mara ha dichiarato a Variety che lavorare a Bucking Fastard è stata una delle "esperienze più belle di sempre e un sogno che si avvera": "Werner Herzog, non c'è nessuno come lui al mondo. Poter lavorare con lui è stato magico. Ma poterlo fare con mia sorella è stato davvero un sogno che si avvera".