Bucking Fastard: Kate Mara entusiasta di lavorare per la prima volta con la sorella Rooney

La star di House of Cards ha condiviso il suo entusiasmo per essere riuscita a lavorare al fianco della sorella per la prima volta in carriera.

Kate Mara è stata intervistata da The Hollywood Reporter e ha condiviso la propria gioia per aver lavorato per la prima volta con la sorella Rooney Mara.

L'attrice ha confessato di essere molto felice di aver atteso fino ad ora per lavorare con la protagonista di Millennium - Uomini che odiano le donne, spiegandone il motivo.

Il progetto giusto per la prima collaborazione tra Kate e Rooney Mara grazie a Werner Herzog

"Cercavamo da tempo qualcosa da fare insieme, e ci sono stati proposti dei progetti interessanti. Il fatto di interpretare sorelle o meno non era in realtà importante per noi. Abbiamo finito di girare [Bucking Fastard] un paio di settimane fa, e ora è chiaro che era questo il progetto che ci stava aspettando" ha raccontato Kate Mara.

Kate Mara in una scena di Transsiberian

La proposta di Werner Herzog è stata determinante:"Abbiamo letto l'email di Werner in cui ci chiedeva di partecipare, e siamo entrambe sue grandissime fan. Quindi il primo ostacolo era trovare un regista che ci piacesse a entrambe, e anche se abbiamo gusti simili, l'entusiasmo per lavorare con Werner era lo stesso per tutte e due".

Kate e Rooney Mara interpretano due gemelle in Bucking Fastard

La star di House of Cards ha approfondito un aspetto dei personaggi, due sorelle gemelle:"Nel film sognano le stesse cose e sono perfettamente sincronizzate. Non avremmo mai immaginato di trovare due ruoli in un film in cui fossimo letteralmente uguali in così tanti aspetti, ed è stato semplicemente perfetto. Dopo aver incontrato Werner, non abbiamo avuto alcuna esitazione: era ovvio che dovevamo farlo".

Rooney Mara in una scena di The Social Network

Bucking Fastard trae ispirazione dalla vera storia delle gemelle britanniche Freda e Greta Chaplin, note per la loro ossessione nei confronti di un loro vicino di casa negli anni '80 e che portò all'emissione di un ordine restrittivo nei loro confronti. Il titolo del film deriva da un lapsus verbale simultaneo che le gemelle pronunciarono durante un'udienza in tribunale. Nel film, il vicino di casa è interpretato da Orlando Bloom.