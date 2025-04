Rooney e Kate Mara nella prima foto del dramma di Werner Herzog, Bucking Fastard

Dal set di Dublino approda in rete la prima foto di Rooney e Kate Mara, impegnate nella lavorazione di Bucking Fastard, pellicola diretta dal maestro tedesco Werner Herzog e ispirata a una storia vera.

Per la prima volta insieme sul set, le sorelle Mara interpretano le gemelle Joan e Jean, disagiate e isolate come anticipa la prima immagine. Il film è basato sulla vita di Freda e Greta Chaplin, che divennero ossessionate sessualmente dal loro vicino di casa perseguitandolo al punto da costringerlo a chiedere un ordine restrittivo. Il titolo del film è basato su un lapsus verbale simultaneo che le gemelle fecero in tribunale, come riferisce The Film Stage.

"Voglio fare un film sulle gemelle Freda e Greta Chaplin", ha scritto Herzog nel suo recente libro Every Man for Himself and God Against All: A Memoir. "Nel 1981 fecero una breve comparsa sui tabloid britannici divenendo celebri per alcune settimane come le 'gemelle fanatiche del sesso'. Erano così infatuate del loro vicino di casa, un camionista, da costringerlo a denunciarle per far emettere un'ordinanza restrittiva contro di loro. La loro storia è unica. Sono le uniche gemelle che conosciamo che parlano in sincrono".

Sorelle nella vita e nel cinema

Nell'immagine diffusa da World of Reel Kate e Rooney Mara camminano per la strada vicine, tenendosi a braccetto e indossando abiti identici. Anche l'acconciatura dei capelli è la stessa. I loro sguardi sembrano intimoriti tanto da rendere l'immagine in qualche misura disturbante.

Werner Herzog è anche autore della sceneggiatura del film prodotto da Ariel Leon Isacovitch e Agnes Chu con with Andrea Bucko ed Emanuele Moretti di Cobalt Sky Motion Picture Group. Le riprese sono in corso in Irlanda e Slovenia.

Dal 1968, Herzog ha diretto 20 lungometraggi di finzione e 34 documentari. Alcune delle sue opere più iconiche includono Aguirre, furore di Dio, Fitzcarraldo, Apocalisse nel deserto e Grizzly Man.