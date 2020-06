Werner Herzog: “Trovo affascinante la TV spazzatura”

Werner Herzog ha parlato di ciò che legge e guarda in una nuova intervista, svelando una strana attrazione per il trash.

Death Row: Werner Herzog assorto nei suoi pensieri sul set del suo documentario

Werner Herzog ha parlato di ciò che legge e guarda in una nuova intervista, svelando un interesse per la tv spazzatura. Il regista teutonico ha infatti raccontato al Guardian che uno degli ultimi libri che ha letto, su consiglio dell'amico Errol Morris, era scritto malissimo ma comunque affascinante, e lo stesso principio vale per molti programmi televisivi di cui è uno spettatore appassionato.

"Mi affascina la TV spazzatura, WrestleMania, i Kardashian. Non sono uno dei quelli che leggono Tolstoj e basta. Leggo e guardo di tutto. Il poeta non deve distogliere lo sguardo." In quale lingua legge, tedesco o inglese? La risposta di Werner Herzog: "Leggo anche in altre lingue: spagnolo, latino, greco antico. Dipende dal testo. Prendi il più grande poeta tedesco, Hölderlin. Non è traducibile. Se vuoi leggere i suoi testi, devi imparare il tedesco."

Locarno 2013: silenzio, parla Werner Herzog!

Jack Reacher: il grande Werner Herzog in una scena del film nei panni di The Zec

L'aspetto linguistico è emerso in un'altra parte dell'intervista, dove Werner Herzog ha parlato del suo rapporto con la moglie: "Lei è cresciuta in Siberia, la sua lingua madre è il russo. La mia è il bavarese, che non è neanche propriamente tedesco, è un dialetto. Venticinque anni fa abbiamo deciso che non ci saremmo parlati né in russo, né in tedesco. Comunichiamo in inglese. Questo significa che stiamo molto attenti a quello che diciamo. Cerchiamo di esprimerci al meglio in una lingua straniera, e di conseguenza credo che non ci siano mai state parole dure tra noi in tutti questi anni."

Herzog è recentemente apparso nella prima stagione di The Mandalorian, interpretando uno dei cattivi, e sostiene di non aver mai visto un film di Star Wars in vita sua. Con i compensi della serie ha finanziato il suo più recente lungometraggio di finzione, Family Romance, LLC, presentato fuori concorso al Festival di Cannes nel 2019. È riuscito a ultimare le riprese di un documentario sui meteoriti prima del lockdown.