Werner Herzog debutta nel mondo dell'animazione, ecco quale sarà il primo progetto

The Twilight World segnerà la prima volta per il rivoluzionario regista tedesco nel complesso mondo del cinema d'animazione

Werner Herzog, il celebre sceneggiatore, produttore e regista tedesco autore di celebri film come Fitzcarraldo e Aguirre, furore di Dio, debutterà nel mondo dell'animazione con The Twilight World, tratto dal suo omonimo romanzo best seller.

Narrato dallo stesso regista, il film racconta la storia vera di Hiroo Onoda, un ufficiale dei servizi segreti giapponesi che si rifiutò di credere che la Seconda Guerra Mondiale fosse finita e continuò a combattere una guerra personale e fittizia nelle giungle delle Filippine per trent'anni.

La sceneggiatura del libro, che intreccia storia, dramma bellico e mondo onirico, è stata scritta da Herzog con Michael Arias (Tekkonkinkreet, The Animatrix) e Luca Vitale. Attualmente in fase di sviluppo, la produzione di The Twilight World inizierà all'inizio del 2026. Herzog sta attualmente girando il suo prossimo film in live action, Bucking Fastard, con protagoniste le sorelle Kate e Rooney Mara.

The Twilight World, dal romanzo al cinema

The Twilight World, un artwork del film animato di Werner Herzog

Sun Creature Studio, i produttori di Flee, il film nominato ai BAFTA e agli Oscar, sono stati incaricati di sviluppare il nuovo film animato di Herzog dal loro studio con sede in Francia e lavoreranno con talenti dell'animazione francesi, mentre Psyop, un altro rinomato studio di animazione con sede in Germania e negli Stati Uniti, co-produrrà il film.

The Twilight World, uno yeti e un panda nel film animato di Werner Herzog

"Ho sempre pensato che la storia di Hiroo Onoda, che attraversa quasi 30 anni di follia nella giungla, fosse più adatta alla letteratura, non al cinema, ed è per questo che ho scelto di raccontarla attraverso un romanzo", ha dichiarato Herzog.

Herzog ha aggiunto che "è stato solo quando i produttori di Psyop mi hanno chiesto di adattare la storia di Onoda in un film d'animazione che mi sono reso conto del potenziale che l'animazione aveva per raccontare questa storia in modo davvero avvincente e fantasioso".