Werewolf By Night, le prime reazioni sono entusiaste: "il prodotto più maturo e violento della Marvel"

La stampa estera ha già visto Werewolf By Night, nuovo speciale per Halloween targato Marvel Studios, e le reazioni sono totalmente positive. La Casa delle Idee ha di nuovo fatto centro?

Arriverà il 7 ottobre su Disney+ Werewolf By Night, speciale della Marvel dedicato a uno dei personaggi del comparto horror dei fumetti. Ispirato dai film horror degli anni '30 e '40, l'agghiacciante progetto mira ad evocare un senso di terrore e del macabro, con un'abbondanza di suspense e occasioni per saltare in piedi dallo spavento, il tutto mentre andiamo ad esplorare un angolo sconosciuto del Marvel Cinematic Universe

Sono iniziate a circolare in rete le prime reazioni della stampa estera che ha avuto modo di vedere Werewolf by Night, elogiandolo a pieni voti. Diversi i critici che hanno citato come aspetti positivi dello speciale la natura a tinte horror, matura e violenta: forse la più violenta dell'intero MCU da tempo.

Brandon Davis di ComicBook, per citarne uno, ha così scritto: "Tanto di cappello a Michael Giacchino per essersi preso un grande rischio da regista e aver dato vita a incredibili personaggi e mostri in una saga in bianco e nero. Elsa spacca, Jack è una grande aggiunta. Spero di vedere dell'altro. Voglio assolutamente guardarlo di nuovo".

Menzione d'onore anche per la colonna sonora composta proprio da Giacchino, che funge anche da regista, e per le dinamiche del cast. L'attore Gael García Bernal interpreta il ruolo del licantropo noto anche come Jack Russell, che deve mantenere segreta la sua identità soprannaturale mentre si riunisce con un gruppo di altri cacciatori di mostri per trovare l'impostore tra di loro - e arrivare vivo alla fine della notte. Assieme a lui Laura Donnelly nei panni di Elsa Bloodstone, alias la controparte di Jack, il Vampiro di Notte.

Nei fumetti Marvel Werewolf By Night vide l'introduzione di Moon Knight, ma al momento non si hanno notizie di un possibile crossover anche sul piccolo schermo.