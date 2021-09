Welcome To Earth: Will Smith esplora le meraviglie della Terra nel trailer della serie National Geographic

Will Smith ci prende per mano nel trailer di Welcome To Earth e ci conduce a esplorare le meraviglie della Terra; la serie in arrivo su Disney a dicembre.

Will Smith ha collaborato con National Geographic e Disney+ per esplorare le più grandi meraviglie della Terra con veri avventurieri ed esploratori. il risultato lo possiamo vedere nel trailer della serie Welcome To Earth.

La serie, che vede tra i produttori anche il regista Darren Aronofsky, condurrà il pubblico in luoghi che non avremmo mai la possibilità di vedere altrimenti. Coadiuvato da un team di esperti esploratori, Will Smith si immergerà nelle profondità degli Oceani, si calerà all'interno di un vulcano e guiderà una jeep nel deserto.

"Ho una confessione da fare", dice Will Smith all'inizio del trailer. "Non ho mai scalato una montagna, non ho mai nuotato in un lago".

Il trailer prosegue poi mostrando come l'attore si sia rimesso in pari per girare la serie National Geographic: lo vediamo scalare non solo una montagna, ma una montagna vulcanica e lo vediamo immergersi nelle profondità dell'Oceano in un sottomarino di acque profonde. Seguiamo l'attore mentre esplora le meraviglie naturali accompagnato da esperti competenti per assicurarsi che non muoia. Le inquadrature del trailer sono visivamente sbalorditive - un'inquadratura aerea di Smith che esplora, riprese rotanti di cascate e ingressi di antri - fornendo un assaggio di quel che ci aspetta.

Independence Day, lo studio non voleva Will Smith come star: "Un attore nero avrebbe rovinato gli incassi"

"Pensiamo di conoscere il nostro pianeta, ma c'è ancora un mondo segreto da scoprire", dice Smith durante il trailer. "Se vai nel posto giusto, con la guida giusta, potresti trovarci un portale."

Welcome to Earth, serie in sei parti, è prodotta da Darren Aronofsky, Protozoa Pictures, Nutopia e Westbrook Studios. Le musiche sono composte da Daniel Pemberton. Lo show arriverà su Disney+ a dicembre.