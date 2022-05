Weird: Daniel Radcliffe nel primo teaser del film su Al Yankovic

Weird: The Al Yankovich Story arriverà prossimamente su The Roku Channel e il primo teaser mostra il protagonista Daniel Radcliffe nel ruolo del celebre artista.

Nel video si vede infatti l'attore mentre si esibisce sul palco e inizia a ottenere i primi successi.

Il film biografico Weird: The Al Yankovic Story viene descritto come un film bizzarro come il personaggio al centro della storia raccontata sugli schermi. Daniel Radcliffe, come rivelano le prime immagini, si è trasformato fisicamente per interpretare la parte.

Nel cast di Weird: The Al Yankovic Story, ci saranno inoltre Toby Huss nella parte del padre del protagonista, Nick Yankovic; e Julianne Nicholson che sarà la madre Mary Yankovich. Rainn Wilson, invece, sarà Dr. Demento.

Il lungometraggio biografico con star Daniel Radcliffe ed Evan Rachel Wood seguirà l'ascesa verso il successo con hit come Eat It e Like a Surgeon, le tumultuose relazioni personali e uno stile di vita all'insegna degli eccessi.

Al Yankovic ha scritto la sceneggiatura insieme al regista Eric Appel.