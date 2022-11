Weird Al Yankovic e la verità sulla sua relazione con Madonna

Weird Al Yankovic ha parlato della sua relazione con Madonna e del loro incontro mentre il suo nuovo film biografico arriva in anteprima su The Roku Channel.

Il nuovo film biografico di Al Yankovic, Weird: The Al Yankovic Story, è uscito in anteprima su The Roku Channel proprio ieri. Gli spettatori sono quindi pronti per la biografia satirica della vita del cantante. Ma quanto di ciò che appare nel film è realmente accaduto? E quanto di detto su di lui e Madonna è reale?

Come riportato da ComicBook, Al Yankovic, ospite al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon per promuovere Weird, si è soffermato sulla sua relazione con Madonna mostrata all'interno della pellicola in cui Daniel Radcliffe (Harry Potter) interpreta lo stesso Weird Al, mentre Evan Rachel Wood (Westworld) interpreta la cantante.

Weird: The Al Yankovich Story, Quinta Brunso nel ruolo di Oprah Winfrey accanto a Daniel Radcliffe

"Beh, ci sono alcune piccole pepite di verità sparse in tutto il film biografico", ha raccontato Weird Al Yankovic. "L'unica volta che l'ho incontrata - La nostra relazione è platonica, tra l'altro - L'unica volta che l'ho incontrata davvero è stato nel 1985, le ho parlato per circa 45 secondi nel backstage. Quindi questa è la portata della relazione".

Weird: The Al Yankovic Story, Evan Rachel Wood dice che la sua Madonna è una "sociopatica"

Weird: The Al Yankovic Story è una cronaca satirica della vita del famoso musicista "Weird Al" Yankovic, noto per la sua inclinazione a parodiare le canzoni di artisti famosi, spesso ottenendo consensi.

Il film esplora ogni sfaccettatura della vita dell'artista, dall'ascesa alla fama, alle sua passionali relazioni amorose con celebrità.