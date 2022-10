Weird Al rivela come si è assicurato tanti grandi nomi per il suo film biografico

In che modo Weird Al è riuscito ad ottenere così tanti nomi importanti per il suo film biografico? A rivelarlo, è stato lo stesso cantante.

Tanti i grandi nomi presenti in Weird: The Al Yankovic Story, la pellicola, sceneggiata dallo stesso artista, biografia satirica della vita del cantante.

A interpretarlo è stato Daniel Radcliffe, che si è letteralmente trasformato per somigliargli il più possibile e offrire un'interpretazione rispettosa e accurata.

Al Yankovic, infatti, si è rapidamente ritrovato con un cast decisamente importante, ottenendo nientemeno che Daniel Radcliffe nel ruolo del protagonista in Weird: The Al Yankovic Story, insieme a Evan Rachel Wood nei panni di Madonna, Rainn Wilson nei panni del dottor Demento e Quinta Brunson nei panni di Oprah Winfrey.

In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Yankovic ha rivelato che, ogni volta che si trovava a guidare i casting, "spesso aveva solo bisogno di fare affidamento sulla sua lista di contatti, che consisteva in nomi come la drag queen Nina West e il comico Conan O'Brien".

Weird: The Al Yankovich Story, Evan Rachel Wood nel ruolo di Madonna

"Ho sfogliato la mia rubrica, ho mandato un'e-mail a un gruppo di amici e ho detto: 'Ehi, stiamo girando questa pazza festa in piscina nella Valley, vuoi uscire allo scoperto e venire a trascorrere mezza giornata?'. Per fortuna un gruppo di persone si è presentato e siamo riusciti a farcela! Non riesco ancora a credere che sia successo davvero".

Weird: The Al Yankovic Story è una cronaca satirica della vita del famoso musicista "Weird Al" Yankovic, noto per la sua inclinazione a parodiare le canzoni di artisti famosi, spesso ottenendo consensi.

Il film esplora ogni sfaccettatura della vita dell'artista, dall'ascesa alla fama, alle sua passionali relazioni amorose con celebrità.