Daniel Radcliffe scherza sul biopic di Weird Al Yankovic: "È una parodia di Harry Potter"

Nonostante si sia ormai da anni lasciato alle spalle il magico mondo di Harry Potter, la fama legata alla celebre saga cinematografica continua a seguirlo anche nei suoi nuovi progetti. Attualmente impegnato con la promozione di Weird: The Al Yankovic Story, Daniel Radcliffe ha ironizzato sul fatto che il biopic sul noto cantante sia in realtà una parodia di Harry Potter.

"Penso che questo film rappresenti l'intento di Yankovic di parodiare Harry Potter" ha dichiarato Daniel Radcliffe ai microfoni di The Hollywood Reporter. Anche la co-star Evan Rachel Wood sembra concordare: "Assolutamente vero, si tratta della parodia definitiva. Come se lui volesse che fosse proprio Daniel a interpretarlo".

Weird: The Al Yankovic Story esplorerà ogni aspetto della vita di Weird Al Yankovic, dalla sua fulminea ascesa alla fama con i primi successi come "Eat It" e "Like a Surgeon" alle sue torride relazioni amorose con le celebrità e allo stile di vita depravato. L'uscita di Weird: The Al Yankovic Story è prevista per il 4 novembre su Roku Channel.

Il film è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival l'8 settembre, lo stesso giorno in cui è morta la Regina Elisabetta II. Per coincidenza, nel film era stata inserita un'immagine photoshoppata della defunta monarca insieme a Yankovic, cosa di cui Radcliffe ha ammesso di essersi completamente dimenticato fino a dopo la prima di Weird al TIFF.

"Mi sono ricordato che l'immagine era stata inserita letteralmente circa 10 minuti prima di uscire per il Q&A", ha detto l'attore. "Ho pensato: 'Oh sì, c'è anche quella'.