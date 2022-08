Weird: Daniel Radcliffe è Al Yankovich nel trailer del film

Daniel Radcliffe si è trasformato in Al Yankovich per il film biografico Weird, ecco le immagini del trailer del film.

Weird: The Al Yankovich è il film biografico sull'artista che verrà presentato in anteprima a Toronto 2022, prima della distribuzione negli Stati Uniti prevista per il 4 novembre, e online è stato ora condiviso il trailer ufficiale.

Nel video si vedono alcune scene che svelano come Al inizia a trovare la sua strada nel mondo dello spettacolo, ottiene successo, si avvicina "pericolosamente" a Madonna, conquista premi e trova se stesso celebrando ciò che lo rende unico e originale.

Nel cast di Weird: The Al Yankovic Story, ci saranno inoltre Toby Huss nella parte del padre del protagonista, Nick Yankovic; e Julianne Nicholson che sarà la madre Mary Yankovich. Rainn Wilson, invece, sarà Dr. Demento.

Il lungometraggio biografico con star Daniel Radcliffe ed Evan Rachel Wood nella parte di Madonna seguirà l'ascesa verso il successo con hit come Eat It e Like a Surgeon, le tumultuose relazioni personali e uno stile di vita all'insegna degli eccessi.

Yankovic ha dichiarato: "Quando il mio ultimo film UHF è arrivato nel 1989, ho giurato solennemente che avrei realizzato un lungometraggio ogni 33 anni. Sono davvero felice nel dire che stiamo rispettando le scadenze e sono assolutamente elettrizzato che Daniel Radcliffe mi interpreti nel film. Non ho alcun dubbio che si tratterà del ruolo per cui le generazioni future lo ricorderanno".

Al Yankovic ha scritto la sceneggiatura insieme al regista Eric Appel.