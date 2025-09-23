Weapons, il regista conferma il prequel su Zia Gladys: "Tutto vero"

Dopo il successo di Weapons, Zach Cregger ha in programma di ampliare la storia horror con un prequel dedicato alla terrificante Zia Gladys, l'esperta di occultismo interpretata da Amy Madigan. Cregger ha confermato lo sviluppo di un lungometraggio incentrato sul personaggio, confermando le voci circolate nei giorni scorsi.

"È reale e ne ho parlato con la Warner Bros.", ha dichiarato Cregger a Fangoria in una recente intervista. "C'è una storia e ne sono piuttosto entusiasta. Non è una stronzata."

Il regista ha specificato che l'idea non è nata dopo il buon esito al botteghino dell'horror, in realtà stava già pensando a un prequel su Zia Gladys prima ancora che Weapons uscisse e diventasse un successo al botteghino, incassando oltre 263 milioni di dollari in tutto il mondo.

"Ero pronto", ha spiegato. "Avevo già tutto in mente prima che il film uscisse."

Julia Garner con gli occhi sbarrati in una scena di Weapons

La storia di Gladys al centro del nuovo horror

Come rivela la nostra recensione di Weapons, il film di Zack Cregger racconta ciò che accade in una piccola comunità dopo che una notte un gruppo di bambini esce di casa per poi scomparire nel nulla.

Pochi giorni dopo l'uscita del film, l'Hollywood Reporter ha anticipato la possibilità dell'arrivo di un prequel incentrato sulla storia di zia Gladys, personaggio ispirato all'infanzia di Zach Cregger tagliato durante la lavorazione del film. Il progetto non sarà imminente, visto che il regista è attualmente impegnato nello sviluppo del remake di Resident Evil, che conterrà personaggi originali non presenti nel materiale originale.

"È fedele alla saga dei giochi, è solo una storia diversa", ha spiegato. "Non racconterò la storia di Leon, perché la storia di Leon è raccontata nei giochi.Sono il più grande fan dei videogame, quindi racconto una storia che è una lettera d'amore ai giochi e ne segue le regole".