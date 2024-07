We Live in Time, ecco il trailer: Andrew Garfield e Florence Pugh vi faranno piangere in questa nuova rom-com

StudioCanal ha diffuso in streaming il trailer di We Live in Time, commedia romantica con protagonisti assoluti Andrew Garfield e Florence Pugh, in quella che si presenta fin dalle prime immagini come una storia in grado di scaldare il cuore dello spettatore.

Si tratta della prima volta insieme sullo schermo per le due grandi star della Marvel; Garfield ha legato il suo nome a quello di Spider-Man nel franchise Sony, mentre Pugh è l'attuale Vedova Nera dei Marvel Studios che rivedremo nel 2025 nel film corale sui Thunderbolts. Alla regia c'è John Crowley, già apprezzato per il film drammatico Brooklyn, con Saoirse Ronan.

Il debutto nelle sale cinematografica americane per la commedia romantica è fissato per l'11 ottobre prossimo, giusto in tempo per la stagione dei premi a Hollywood, alla quale sembra destinato questo progetto.

Cosa racconta questa imperdibile rom-com?

Il filmato ci mostra l'inaspettata ma intensa storia d'amore tra Almut (Pugh) e Tobias (Garfield), il loro incontro casuale che ha visto la prima investire il secondo con la sua auto, e i diversi momenti della loro relazione e successivo incontro in ospedale. Andando avanti e indietro attraverso dieci anni vissuti dalla coppia, il teaser mostra tutti gli alti e i bassi che l'amore comporta. Profondamente dediti l'uno all'altra, Almut e Tobias affrontano con umorismo, comprensione e attenzione tutto ciò che il mondo mette loro di fronte.

A completare il cast ci sono anche Adam James (The Penitent), Aoife Hinds (The Man in the Hat), Kara Lynch (Inherent), Marama Corlett (Guardians of the Galaxy) e Heather Craney (Life of Riley).

We Live in Time segna il ritorno di Crowley alla regia dopo una pausa di cinque anni, dopo l'uscita del suo film drammatico del 2019, Il cardellino. We Live in Time rappresenta anche la reunion tra il regista e Garfield, dato che i due hanno precedentemente collaborato per il progetto del 2007, Boy A.