We Live in Time, Florence Pugh si è trattenuta spesso dal piangere: "Molte scene mi hanno colpita nel cuore"

Florence Pugh ha raccontato di aver dovuto trattenersi in diverse occasioni dal piangere durante le riprese di diverse scene particolarmente commoventi in We Live in Time. Non solo per il pubblico, anche per gli attori sul set il film ha emozionato parecchio.

We Live in Time, diretto dal regista di Brooklyn John Crowley, racconta la storia di una coppia alle prese con una brutta diagnosi che sconvolgerà da un giorno all'altro le loro vite.

Le lacrime sul set di We Live in Time

Ospite del podcast Reign with Josh Smith, Florence Pugh ha confessato che diverse scene del film di John Crowley l'hanno profondamente colpita:"Ho dovuto contenermi perché il mio personaggio era emotivamente resiliente".

L'attrice ha proseguito:"C'erano cose che accadevano perché erano semplicemente commoventi e il regista ogni tanto mi ricordava che non potevo piangere perché ero il pilastro della famiglia, e ciò stava accadendo al personaggio di Garfield e non al mio. Quando finalmente ti lascia andare ti colpisce nell'anima".

La scena della discussione con Florence Pugh

La star di Black Widow e Piccole donne ha spiegato che la sequenza della discussione tra i due protagonisti è stata particolarmente toccante, perché sentiva stringere la gola quando il suo personaggio doveva dire parole orribili al personaggio di Andrew Garfield.

"Quando è finita ci stavamo entrambi piangendo e semplicemente ci abbracciavamo mentre piangevamo" ha spiegato Pugh. Nel cast di We live in Time - Tutto il tempo che abbiamo anche Adam James, Marama Corlett e Aoife Hinds.