Florence Pugh e Andrew Garfield a luci rosse: il film We Live in Time vietato ai minori per le scene piccanti

Da quando Florence Pugh e Andrew Garfield sono stati avvistati insieme mentre giravano la commedia romantica We Live In Time per le strade di Londra Sud, i fan sono stati ossessionati dalla coppia. Entrambi gli attori britannici brillano per il loro talento e sono stati candidati all'Oscar, così la loro possibile alchimia sentimentale ha fatto impazzire il pubblico. Come se non bastasse, adesso apprendiamo che la pellicola in uscita, diretta da John Crowley, ha ricevuto la classificazione R, cioè il divieto ai minori di 17 anni non accompagnati, per via della presenza di scene di sesso e nudità.

L'ultimo elenco di film classificati dalla Motion Picture Association (MPA) è stato pubblicato mercoledì e la valutazione di We Live In Time è stata così motivata: "Voto R per linguaggio volgare, sesso esplicito e nudità".

Hype alle stelle, dunque, per la pellicola sentimentale che si preannuncia davvero piccante e che per ora è stata anticipata da numerose foto leaked dal set trapelate sui social media.

Di cosa parla We Live in Time?

Secondo quanto anticipato da Collider, il film vede Andrew Garfield nei panni di un giovane uomo divorziato di recente di nome Tobias che cerca di capire cosa fare della propria esistenza. Quando si imbatte in un'arguta chef di nome Almut (Florence Pugh), perde la testa per lei sconvolgendo la sua routine. A quanto pare il film seguirà varie fasi della loro storia d'amore, dal loro primo incontro ai figli insieme, fino a quando una difficile verità minerà le fondamenta del loro rapporto.

Florence Pugh ha rivelato di aver trascorso "momenti bellissimi" girando We Live In Time a fianco di Andrew Garfield e ha definito la star di The Amazing Spider-Man "l'attore più incredibile". I due colleghi avrebbero stretto una forte amicizia e sono stati visti spesso in giro insieme per Londra anche dopo che avevano già terminato la produzione lo scorso autunno.