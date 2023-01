We have a ghost: la prima immagine dell'horror Netflix con David Harbour

Arriva la prima immagine del film Netflix original We have a ghost, diretto da Christopher Landon

Dal film We have a ghost arriva la prima immagine ufficiale. Il titolo Netflix original è diretto da Christopher Landon e accoglie nel cast Anthony Mackie e David Harbour nei panni dei protagonisti, insieme però a un ricchissimo cast dove compaiono anche Jennifer Coolidge, Tig Notaro e Tom Bowler. Il primo sguardo al nuovo titolo, in uscita a febbraio 2023, ci porta senza dubbio al classico stile di Landon, ormai noto per il suo mix di horror e comicità.

Nel curriculum di Christopher Landon troviamo infatti numerosi film di incredibile successo e dall'inconfondibile mano, capace di dosare sangue e ironia con ammirevole sapienza. Nel 2014 il regista diresse Il segnato, per poi passare alla doppietta composta da Auguri per la tua morte e il suo sequel. Il suo ultimo lavoro è stato Freaky nel 2020, una rielaborazione assassina di Freaky Friday tanto divertente quanto violenta.

Cosa sappiamo di We have a ghost

Il film seguirà le disavventure di Kevin mentre scopre che la casa dove vive con la sua famiglia è infestata da un fantasma di nome Ernest. Il perplesso padrone di casa inizierà anche a filmare lo spettro condividendolo sui social, attirando l'attenzione di milioni di spettatori ma anche della CIA. La storia è tratta da un racconto di Geoff Manaugh e avrebbe tutte le caratteristiche per alternare spavento e risate alla Landon.

David Harbour e Anthony Mackie star di We Have a Ghost

Parlando di We have a ghost con Empire, il regista ha però rivelato che il film potrebbe anche rappresentare l'occasione per lavorare su elementi di solito da lui poco esplorati. L'improbabile convivenza tra il fantasma e la famiglia avrà infatti anche una backstory carica di emozione, tristezza e voglia di riscatto, che culminerà in un finale ad alto tasso sentimentale.